Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

CMS консультирует ЕБРР относительно инвестиций в акционерный капитал компании Zabka

 

МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang объявила, что она выступила юридическим советником ЕБРР в связи с участием в приобретении abka, одной из ведущих польских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания, путем инвестирования в акционерный капитал 25 млн евро.

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