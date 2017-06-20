Документы и аналитика
В отказном порядке
Юристу предприятия всегда стоит осторожно относиться ко всем запросам, анализируя, когда стоит ответить на запрос, предоставив необходимую информацию и документы, а когда следует составить мотивированный отказ
В своей книге «Сердце перемен» Чип Хиз справедливо указывает: чтобы что-то изменилось, кто-то где-то должен начать действовать по-другому. Возможно, существующую сегодня на Украине ситуацию с бюрократией и чрезмерным давлением фискальных и правоохранительных органов на бизнес может изменить рядовой инхаус-юрист, правильно выстраивая стратегию общения с госорганами в каждом отдельном случае при получении различного рода запросов.
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