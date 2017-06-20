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Документы и аналитика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Документы и аналитика)

Комплексное следование

Выплату дивидендов следует отнести к сложным комплексным вопросам, включающим юридическую, организационную, налоговую и бухгалтерскую составляющие

Владимир Новицкий

Специально для «Юридической практики»



«Дивидендный вопрос» по праву можно отнести к наиболее «чувствительным» корпоративным вопросам для подавляющего большинства эмитентов и собственников ценных бумаг (корпоративных прав), имеющих право на получение дивидендов. На данную тему написано много, профессионально и достаточно всесторонне. Однако практика и законодательство не стоят на месте, в результате чего в постоянно изменяющихся условиях хозяйствования возникают новые вопросы, а порою возвращаются и старые проблемы, связанные с процедурами выплаты дивидендов.

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