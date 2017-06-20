Судебная практика
От года до трех
Умышленное неисполнение обязательств по договору перевозки продлевает срок исковой давности по таким сделкам от года до трех лет
По общему правилу, к правоотношениям, возникающим из договоров перевозок, применяется специальный срок исковой давности в один год. Однако такой срок действует исключительно для добросовестных участников правоотношений. Умышленные действия по неисполнению взятых обязательств в этой сфере продлевают срок исковой давности до трех лет.
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