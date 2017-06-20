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Судебная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Судебная практика)

От года до трех

Умышленное неисполнение обязательств по договору перевозки продлевает срок исковой давности по таким сделкам от года до трех лет

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



По общему правилу, к правоотношениям, возникающим из договоров перевозок, применяется специальный срок исковой давности в один год. Однако такой срок действует исключительно для добросовестных участников правоотношений. Умышленные действия по неисполнению взятых обязательств в этой сфере продлевают срок исковой давности до трех лет.

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