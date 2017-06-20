Судебная практика
КМУ предлагает уточнить закон о строительных нормах
Зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О строительных нормах» (об уточнении некоторых положений) № 6577, разработанный КМУ.
Объектами нормирования будут выступать планировка и застройка территории; объект строительства, градостроительства и архитектуры на этапах его жизненного цикла (архитектурное проектирование, строительство, ликвидация) и его составные части; документация на этапах жизненного цикла объекта строительства, градостроительства и архитектуры. Предусмотрено, что право собственности на государственные и отраслевые строительные нормы принадлежит государству.
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