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Судебная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Судебная практика)

Процедура реабилитации жертв репрессий изменится

Андрей Парубий и другие народные депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов (№ 6574).

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