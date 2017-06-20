Сегодня 20 июня 2017 года, 14:50

Судебная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Судебная практика)

Косвенный залог

Истечение срока исковой давности делает невозможным взыскание по кредиту, но имущество, переданное в ипотеку, остается в залоге у кредитора

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Немало заемщиков банков, прекративших по той или иной причине исполнять обязательства по договору кредита, рассчитывают переждать три года, чтобы истек срок исковой давности по требованиям банка. Действительно, если требование относительно исполнения обязательств будет заявлено после, в суде можно ходатайствовать о применении исковой давности и ничего больше по кредиту не платить. Однако, даже если исполнения обязательства удастся избежать, распоряжаться имуществом, переданным в ипотеку в обеспечение такого исполнения, в полном объеме собственник не сможет. То есть пользоваться квартирой, переданной в ипотеку, такой заемщик будет, но ее продажа или иное отчуждение станут возможными только после исполнения обязательств по договору кредита (как минимум в части возврата суммы займа).

Такой вывод следует из позиции Верховного Суда Украины (ВСУ), изложенной в постановлении от 15 мая 2017 года по делу № 6-786цс17 по иску гр-на З. к банку о прекращении ипотеки и отмене обременений. Свои требования истец пояснил тем, что ранее суды отказали банку в удовлетворении иска о взыскании задолженности по кредитному договору посредством обращения взыскания на предмет ипотеки путем продажи на публичных торгах ввиду истечения срока исковой давности, следовательно, ипотечное обязательство, обеспечивавшее выполнение кредитного договора, должно быть прекращено.

Заочным решением Московского районного суда г. Харькова от 12 мая 2016 года исковые требования были удовлетворены. 6 декабря 2016 года Апелляционный суд Харьковской области частично отменил решение суда первой инстанции, оставив в силе документ в части признания прекращенным договора ипотеки и снятия запрета отчуждения. Определением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) от 13 января 2017 года банку отказано в открытии кассационного производства.

Суды исходили из того, что по истечении исковой давности по основному и дополнительному требованиям банка о взыскании долга по кредитному договору и обращении взыскания на предмет ипотеки в понимании статьи 509 Гражданского кодекса (ГК) Украины прекращается и основное обязательство по договору о предоставлении потребительского кредита. Следовательно, в связи с прекращением основного обязательства в соответствии со статьей 17 Закона Украины «Об ипотеке» также прекращается ипотека, обеспечивающая его исполнение.

Однако с такой позицией банк не согласился и обратился в ВСУ с заявлением об отмене вынесенных по делу решений и о принятии нового — об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на неодинаковое применение судом кассационной инстанции одних и тех же норм материального права, а именно: статей 3, 17 Закона Украины «Об ипотеке» во взаимосвязи со статьями 266, 267, 509, 598, 599 ГК Украины.

Судебная палата по гражданским делам ВСУ, принимая решение о частичном удовлетворении заявления, исходила из следующего.

По общему правилу статьи 598 ГК Украины, прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, установленных договором или законом. Истечение исковой давности как основание для прекращения обязательства нормы главы 50 ГК Украины не предусматривают.

При этом в соответствии со статьей 256 ГК Украины исковая давность — это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса, а статья 266 ГК Украины уточняет, что по истечении исковой давности относительно основного требования исковая давность истекает и относительно дополнительного требования (взыскания неустойки, наложения взыскания на заложенное имущество и пр.). То есть исковая давность связывается с судебной защитой субъективного права лица в случае его нарушения, непризнания или оспаривания. Если в течение установленного законом срока лицо не обратится с иском в суд, оно утратит возможность в судебном порядке реализовать гражданское имущественное право. Иными словами, истечение исковой давности лишает гражданское субъективное право возможности принудительного исполнения против воли обязанного лица.

Однако, отмечает ВСУ, исходя из статьи 267 ГК Украины, истечение исковой давности само по себе не прекращает субъективного права кредитора, которое заключается в возможности получения от должника исполнения обязательства как в судебном порядке, так и без применения судебного принуждения. Даже после истечения исковой давности должник может добровольно исполнить обязательства и не вправе требовать вернуть исполненное, даже если не знал об истечении сроков.

Это свидетельствует о том, что ГК Украины истечение исковой давности не признает отдельным основанием для прекращения исполнения обязательства. Пропуск кредитором исковой давности также не порождает права должника требовать прекращения обязательства в одностороннем порядке (часть 2 статьи 598 ГК Украины), если такое право не установлено договором или законом.

Исходя из вышеуказанного, ВСУ пришел к выводу, что по общему правилу ГК Украины по истечении исковой давности, даже при наличии решения суда об отказе в иске на основании пропуска исковой давности, обязательство не прекращается.

Основания прекращения ипотеки отдельно определены статьей 17 Закона Украины «Об ипотеке», согласно которой ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства, но данная норма не предусматривает такого основания для прекращения ипотеки, как истечение исковой давности по основному или дополнительному требованию.

Проанализировав положения статьи 17 Закона Украины «Об ипотеке» во взаимосвязи со статьями 256, 266, 267, 509, 598 ГК Украины, Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины пришла к следующему выводу. Если иное не предусмотрено договором, истечение исковой давности по требованиям кредитора о взыскании долга по кредитному договору и об обращении взыскания на предмет ипотеки (в том числе при наличии решения суда об отказе в этом иске по основаниям пропуска исковой давности) само по себе не прекращает основного обязательства по кредитному договору и, соответственно, не может считаться основанием для прекращения ипотеки.

В настоящем деле, отмечает ВСУ, суды неправильно применили вышеуказанные нормы материального права и ошибочно считали, что ипотека подлежит прекращению, поскольку основное обязательство истца по договору кредита прекратилось одним только фактом отказа банку судом в иске о взыскании задолженности.

Вследствие неправильного применения норм материального права суд не проверил содержания договоров потребительского кредита и ипотеки, не установил и не указал в решении, предусмотрено ли кредитным договором истечение исковой давности как основание для прекращения основного обязательства и, соответственно, ипотеки. То есть суд не установил фактических обстоятельств, от которых зависит правильное применение соответствующей нормы закона и решение спора относительно признания ипотеки прекращенной, снятия запрета отчуждения недвижимого имущества. При таких обстоятельствах ВСУ пришел к выводу, что принятые по делу судебные решения в части удовлетворения исковых требований подлежат отмене с передачей дела в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.