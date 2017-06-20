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Тема номера: Реклама

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Тема номера: Реклама)

Форексировать события

Определение права на рекламу услуг форекс-дилеров на Украине обретет смысл лишь с всецелым регулированием данной деятельности

Андрей Трапизонян

Специально для «Юридической практики»



Уже давно не новость, что частные компании оказывают услуги дилинговых центров по осуществлению операций по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на рынке «Форекс». Несмотря на то что данная деятельность в нашей стране лицензированию не подлежит, остается открытым вопрос легальности ее рекламы.

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