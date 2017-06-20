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Тема номера: Реклама

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Тема номера: Реклама)

Акционная цена

При проведении рекламных акций с розыгрышем подарков стоит понимать, что фискальные органы анализируют каждый шаг налогоплательщиков в их организации

Арсен Бучковский

Специально для «Юридической практики»



Проведение рек­ламных акций с ро­зыгрышем подарков — широко распространенный способ формирования лояльности к бренду и продвижения своего продукта на рынке.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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