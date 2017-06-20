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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

Interlegal добился получения полной оплаты по FOB-контракту

Клиент Interlegal, крупная иностранная группа агропромышленных компаний, по результатам тендера заключила запродажный контракт на поставку агропродукции в контейнерах с одним из ведущих закупщиков на мировом рынке снабжения гуманитарными товарами. Контракт был заключен на условиях FOB CY порт Украины.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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