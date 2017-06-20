Сегодня 20 июня 2017 года, 14:50

Тема номера: Реклама

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Тема номера: Реклама)

Рекламные кляузы

Благодаря EASA государство выступает вспомогательным регулятором, а основная роль отведена профессионалам в сфере рекламы: рекламодателям, рекламным агентствам и СМИ

Ольга Лукьянова ,

Глеб Дьяков

Специально для «Юридической практики»



«Wer nicht wirbt, stirbt» («Кто не использует рекламу, умирает») — гласит немецкая пословица, что является абсолютной истиной. Популярность продукции, объемы ее продаж, а следовательно, и прибыль компании напрямую зависят от рекламы. Однако реклама должна соответствовать определенным требованиям, которые в нашей стране, к примеру, регулируются Законами Украины «О рекламе», «О защите прав потребителей», «Об основах государственной языковой политики».

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.