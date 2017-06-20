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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

AVELLUM консультировала Kernel Holding S.A. относительно приобретения ведущего сельскохозяйственного холдинга

AVELLUM выступила юридическим советником компании Kernel Holding S.A. в связи с приобретением 100 % акций ведущего сельскохозяйственного холдинга, который арендует свыше 190 тыс. га сельскохозяйственных земель и имеет мощности по хранению зерновых в размере 200 000 тонн. Стоимость сделки составила 155 млн долл. США. В мае 2017 года Антимонопольный комитет Украины согласовал это приобретение.

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