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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

МПЦ EUCON отстоял в суде интересы международной нефтяной компании

Юристы Международного правового центра EUCON отстояли правомерность позиции международной нефтяной компании в Высшем административном суде Украины. Дело сопровождалось в судах административной юрисдикции более 12 лет, но все же определением кассационного суда было оставлено без изменений постановление суда первой инстанции, которым отменены налоговые уведомления-решения органа ГФС. Общий размер начисленных налоговых обязательств составил 2,5 млн грн.

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