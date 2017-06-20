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Отрасли практики

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Отрасли практики)

Поле грани

В современной юриспруденции существует множество способов защиты в уголовном процессе, однако следует чувствовать грань между добросовестной и безнравственной защитой

Анжелика Сицко

Специально для «Юридической практики»



Давно прошли те времена, когда о громких судебных процессах мы узнавали из прошедших цензуру печатных изданий. Теперь в мире развитых технологий мы можем наблюдать за резонансными судебными разбирательствами с экранов наших телевизоров и компьютеров.

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