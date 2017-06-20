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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

ЮФ Asters выступает консультантом Международной финансовой корпорации по финансированию компании «Нибулон»

Юридическая фирма Asters вы­ступила юридическим советником по вопросам украинского права Международной финансовой корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на общую сумму до 100 млн долл. США компании «Нибулон» — одному из крупнейших на Украине производителей и экспортеров зерновой и масличной сельскохозяйственной продукции.

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