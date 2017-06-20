Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Частный пульс

Несмотря на наличие довольно благоприятной законодательной базы для потенциального частного инвестора, сегодня практически отсутствуют успешные проекты ГЧП

Юлия Шевченко
Специально для «Юридической практики»

Ни для кого не секрет, что сейчас наше государство очень заинтересовано в привлечении финансовых потоков от внутренних и иностранных инвесторов, поскольку многие стратегически важные объекты государственной собственности пришли в упадок из-за недостатка средств или предпринимательской инициативы. Как же поступить, когда приватизация крупных стратегических предприятий невозможна, а собственных бюджетных средств для их содержания и развития не хватает? В таком случае многие европейские страны обращаются к государственно-частному партнерству (ГЧП) как к особой форме взаимодействия между организациями публичного и частного секторов.

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