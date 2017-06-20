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Отрасли практики

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Отрасли практики)

Искусственный отбор

Вопрос о наделении финучреждений правом апелляционного обжалования судебных решений о взыскании с заемщиков искусственной задолженности следует урегулировать законодательно

Виктория Михайлова

Специально для «Юридической практики»



На практике достаточно распространенной стала тенденция наращивания искусственных денежных требований с целью уклонения некоторых должников от погашения задолженности перед банковским учреждением.

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