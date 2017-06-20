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Отрасли практики

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Отрасли практики)

Попасть в план

При планировании ведения хозяйственной деятельности необходимо пытаться уменьшить риски, которые могут быть связаны с проблемными банками

Наталья Швец

Специально для «Юридической практики»



Фактически коммерческие банки сегодня являются основной частью денежного хозяйства страны. Благодаря бурному развитию именно коммерческих банков на рынке финансовых услуг Украины появилась и развилась конкуренция, что в свою очередь привело к более качественному предоставлению финансовых услуг.

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