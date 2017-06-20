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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

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«Инновации — это интеллектуально богатая среда для юридической практики», — подчеркивает Дана Вагнер, в недавнем прошлом инхаус в Google и Square

Дана Вагнер: «Ключевые ценности юриста — это экспертные знания, которые трудно запрограммировать, а также умение рационально мыслить и завоевывать доверие клиента»

2 июня с.г. в Киеве с мастер-классом «Вызовы, которые стоят перед инхаус-юристами», выступил Дана Вагнер, американский юрист, в прошлом — глава антимонопольной практики Google и главный юрисконсульт Square (компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей). Организатором мероприятия выступила украинская юрфирма EVERLEGAL. «Юридическая практика» побеседовала с иностранным гостем, чтобы выяснить, как юристы глобальных технологических корпораций видят свою роль в динамично меняющемся мире новых идей и разработок.

— Будучи юристом в Google, вы координировали работу внешних юридических консультантов. Как вы выбирали внешних юристов? Какие задачи им, как правило, поручаются?

— Я не работаю в Google уже почти шесть лет, поэтому не смогу комментировать, что и как делает Google в настоящее время. Могу лишь сказать, кого именно я ищу при выборе внешних юристов. Во-первых, тех консультантов, которые готовы потратить время на понимание бизнеса во всех деталях — сложно быть юридическим советником компании, не зная, откуда появилась компания и что для нее важно. Я ищу консультантов, которые могут стать настоящими партнерами, а не просто дают поверхностные советы. Также я ищу разнообразие во мнениях и опыте. Разумеется, знания, хорошая экспертиза и профессиональная этика необходимы, однако есть еще множество нематериальных составляющих, которые трудно описать. Например, то, что называют химией взаимоотношений: когда вы уверены, что внешние консультанты будут эффективно работать с вашей основной командой.

Если речь идет о чем-то относительно рутинном, я отдам предпочтение внутренним юристам, так как это, как правило, более эффективно. И человек может делать такую работу регулярно. Существуют и некоторые исключения. Например, некоторые виды работ по исследованиям или патентным заявкам более разумно обрабатывать извне. С вопросами, которые не повторяются достаточно часто, чтобы нанимать кого-то в команду для специальной экспертизы, я обычно обращаюсь к внешним фирмам. Для проектов, реализуемых редко, почти всегда привлекаются внешние консультанты.

— Какие юридические задачи вам приходилось решать в Google, а также в других компаниях, в которых вы работали?

— Мое последнее место работы — Square. Приходилось выполнять множество сложных задач, потому что мы реализовывали многие инновационные проекты в сферах с высокой степенью регулирования. В частности, компания Square внедряла инновации в сфере финансовых услуг, кредитных и платежных операций. Существует масса правил и положений, которые применяются в этих областях, но все они написаны без учета такого бизнеса, как Square. Таким образом, это интеллектуально богатая среда для юридической практики, потому что делается что-то новое, и нужно предвидеть, как закон и регуляторы будут реагировать на все это, даже если они никогда раньше с подобным не сталкивались. У Google ситуация похожая. Компания также производит продукты, которые ранее не существовали в рамках текущего регулирования. Поэтому всегда приходится думать о том, как существующие правила и предыдущая практика будут применяться к совершенно новой ситуации. Это сложно реализовать, но не менее увлекательно быть частью таких проектов…

— Как технологические компании могут обеспечить юридические аспекты своих собственных исследований и разработок, на которые не распространяется существующее регулирование? Пытаются ли они лоббировать принятие необходимых законов? Как это работает в США?

— Я думаю, что это не совсем правильное утверждение, что новые технологии не регулируются законодательством. Просто не всегда сразу понятно, каким образом к ним будут применяться существующие законы. Например, в США, в юрисдикции, с которой я знаком лучше всего, существует множество законов, которые регулируют, в частности, конкуренцию, конфиденциальность и деловое поведение. Если создается новая форма искусственного интеллекта или новый тип финансового продукта или любая другая новая технология, всегда есть законы, которые на них распространяются. Часто возникают вопросы: как именно эти законы применять, нужны ли нам новые законы или старые законы достаточно гибкие, чтобы мы могли применить их к новым технологиям должным образом? На эти вопросы нет универсальных ответов. Но юрист в инновационной компании должен уметь мыслить аналогиями. Как технический адвокат, даже если нет прямого прецедента или примера, на который я могу ссылаться, я должен знать, как обычно работает тот или иной закон, как суды будут интерпретировать его в новой ситуации, как регуляторы станут рассматривать эти вопросы. Благодаря этому я не буду в неведении, как будет применяться закон к чему-то новому.

Иногда существующие законы вполне адекватны, если они интерпретируются должным образом, служат общественным интересам, позволяя происходить позитивным изменениям и в то же время предотвращая негативные. Но иногда важно пересматривать и обновлять законы, потому что существующие не работают в отношении новой технологии. И тогда нужно общаться с регуляторами, обсуждать это с законодателями или субъектами таких инициатив и, конечно, защищать предложенные изменения. Для этого необходима GR-команда. Когда я работал в Square, одна из моих функций состояла в том, чтобы управлять командой по связям с органами власти. Это часть работы.

— Какие новые технологии, с вашей точки зрения, могут быть представлены Google и/или другими крупными технологическими игроками в ближайшем будущем?

— Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мог бы выйти на фондовый рынок и стать очень богатым человеком (смеется). Я знаю не больше других о том, что будет дальше и что будет иметь успех. Исходя из своего недавнего опыта скажу, что мир финансовых технологий — это та сфера, где по-прежнему существует большой потенциал для инноваций. То, что сделали Square и другие компании в области финансовых технологий, — это только начало. Слишком много людей до сих пор не имеют хорошего доступа к финансовой системе. При этом они ходят с суперкомпьютерами, которые могут делать удивительные технологические вещи. И при помощи технологий мы можем сделать еще многое для создания более функциональной, всеобъемлющей и эффективной финансовой системы. Меня это вдохновляет. А вот Google сосредоточен на информационных технологиях. А сколько еще подобных компаний, делающих много всего, чтобы связать людей и информацию! Все это очень интересно.

— В юридической среде, и на Украине в том числе, бытует мнение, что вскоре юристов заменят роботы. Поделитесь своим мнением на этот счет.

— На мой взгляд, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Ключевые ценности юриста — это экспертные знания, которые трудно запрограммировать, а также умение рационально мыслить и завоевывать доверие клиента. Если вы не доверяете своему адвокату, он не сможет эффективно работать. Отношения между адвокатом и клиентом основаны как раз на здравомыслии и доверии. Я не думаю, что роботы сильны в этом на данный момент.

Как я уже говорил, практиковать право, особенно в области технологий, — это не просто знать и понимать значение нормы права, того или иного прецедента. Юрист должен знать, как новая ситуация может быть истолкована с учетом того, что было раньше. Одна ситуация отличается от другой, и необходимо знать, какие различия могут быть важны и почему. Очень сложно запрограммировать на это робота. Возможно, искусственный интеллект когда-нибудь и опередит человеческий разум, но я уверен, что этого не произойдет в ближайшее время.

Тем не менее есть сферы, где технологии могут упростить юридическую практику. Так, многие используют искусственный интеллект и алгоритмы для оказания помощи в таких задачах, как подготовка и изучение доказательств в судебных процессах. Если вам нужно просмотреть много документов, чтобы найти определенные слова или сгруппировать их по определенным критериям, в этом как раз и может помочь искусственный интеллект. Но большинство из того, что сегодня делают юристы, — это навыки, которые крайне сложно даются машинам.

— Расскажите о ваших впечатлениях об Украине и украинском юридическом сообществе. В чем цель вашего приезда?

— Это мой первый визит, и, надо сказать, я получил очень позитивный опыт. Кстати, моя прабабушка эмигрировала в Соединенные Штаты с Украины в XIX веке, поэтому я всегда интересовался этим регионом. Когда Школа американского права пригласила меня провести несколько классов, я подумал, что это прекрасная возможность побывать на Украине. Меня всегда интересовало, как люди в разных уголках мира изучают закон, какую роль в их жизни играет право. А приехать сюда, увидеть Киев и Львов, встретиться и поговорить со студентами и практиками — просто отличная возможность. Мне нравится учиться у людей, которых я встречаю на Украине, делиться с ними своим опытом и устанавливать новые контакты.

(Беседовала Ольга УСЕНКО,

«Юридическая практика»)