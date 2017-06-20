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№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Самое важное)

Приказ о дисциплинарном взыскании в отношении сотрудника ГНИ не предмет публичной информации — ВАСУ

Приказ, который стал предметом запроса, издан ответчиком не в процессе осуществления им властных управленческих функций на основании законодательства, а в правоотношениях, связанных с реализацией гражданином Украины прав на прохождение государственной службы. Участниками этих правоотношений выступают межрайонная ГНИ и соответствующее лицо, и они не связаны с реализацией ответчиком его полномочий, предусмотренных законодательством. К такому выводу пришел ВАСУ, рассматривая иск гр-на Б. к начальнику межрайонной ГНИ Черновицкой области и другим лицам о признании противоправными действий, связанных с отказом в удовлетворении требования относительно запроса на предоставление информации. В частности, речь идет о предоставлении копии приказа о применении дисциплинарного взыскания к сотруднику налогового органа. Суды первой и апелляционной инстанции иск удовлетворили частично, но ВАСУ отменил решения судов, а в удовлетворении иска отказал.

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