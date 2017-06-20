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Суд не признал противоправным бездействие парламента в вопросе избрания судей

 

Истец не указал и не доказал, каким образом бездействие Верховного Совета Украины, которое заключается в нерассмотрении проектов постановлений об избрании судей, нарушает его права. Кроме того, законодательство не позволяет жаловаться в отношении законодательства или обстоятельств абстрактно только потому, что заявители считают, будто определенные положения норм законодательства влияют на их правовое положение. К такому заключению пришел ВАСУ, рассматривая иск гр-на А. к парламенту о признании противоправным бездействия, заключающегося в нерассмотрении ряда проектов постановлений об избрании судей. Иск обоснован тем, что непринятие указанных постановлений привело к увеличению нагрузки на судей Окружного админсуда г. Киева и, соответственно, негативно повлияло на длительность рассмотрения дела истца, чем были нарушены его права на рассмотрение дела в течение разумного срока. Так, 21 сентября 2016 года Окружной админсуд открыл производство по делу истца и назначил рассмотрение дела на 1 февраля 2017 года. Истец обратился с запросом в суд, и ему ответили, что на время исполнения запроса из 51 судьи правосудие осуществляли только 17 — меньше 30 % от общей численности. ВАСУ отказал в удовлетворении иска.

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