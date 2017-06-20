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№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Самое важное)

Славосочетание

Европейские эксперты считают, что решения ОСД должны касаться соответствия судей критериям этики и добропорядочности, а не их репутации

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Регламент Общественного совета добропорядочности (ОСД) в очередной раз оказался в поле зрения Совета Европы. Этот документ был направлен европейским экспертам еще в конце прошлого года — как только Совет заработал. Европейские коллеги представляли свои замечания, некоторые из них ОСД принимал, потом европейцы комментировали документ снова. 12 июня с.г. в отеле Fairmont состоялся круглый стол «Стандарты Совета Европы относительно оценивания судей и Регламент Общественного совета добропорядочности». Мероприятие организовано Проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине», Высшей квалификационной комиссией судей Украины и ОСД.

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