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Культ публичности

На форуме ААУ обсудили функции адвокатуры в публичных правоотношениях

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



В Киеве 16 июня с.г. состоялся VI Всеукраинский форум Ассоциации адвокатов Украины (ААУ) по публичному праву. «На этом форуме мы обсуждаем сферу деятельности адвокатуры в публичных правоотношениях, и, на мой взгляд, это та сфера, где адвокатура может себя публично проявить и где подчеркивается роль адвоката как субъекта, который несет право, а этим и определяется элитарность нашей профессии», — открывая форум, отметила адвокат, глава наблюдательного совета ААУ Ольга Дмитриева.

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