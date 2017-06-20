Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 июня 2017 года, 14:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Акцент

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Акцент)

Уверенный климат

Юристы определили ключевые новации проекта закона об улучшении инвестиционного климата

Виталий Дудин
«Юридическая практика»

Парламент и правительство предпринимают очередную попытку по оживлению бизнес-климата. В высший законодательный орган внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению инвестиционного климата на Украине» № 6540 (законопроект № 6540). Документ стал результатом длительной работы Министерства экономического развития и торговли Украины, вызванной критикой темпа реформ. Как указывает юрист ЮФ AVELLUM Анастасия Воронова, «после существенного скачка на 16 позиций в 2014 году продвижение Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business замедлилось». Наша страна заняла 80-е место, улучшив свою позицию всего на один пункт по сравнению с 2016 годом. «Указанный законопроект разработан с учетом методологии Всемирного банка, является частью комплексных усилий правительства и общественных организаций, направленных на улучшение условий ведения бизнеса на Украине, и, безусловно, положительно повлияет на ее позицию в рейтинге», — уверена Мирослава Савчук, старший юрист Aequo.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 26 (1018) от 20/06/17 Текущий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Практикум: "Легализация StartUp"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом