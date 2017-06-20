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Уверенный климат

Юристы определили ключевые новации проекта закона об улучшении инвестиционного климата

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Парламент и правительство предпринимают очередную попытку по оживлению бизнес-климата. В высший законодательный орган внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению инвестиционного климата на Украине» № 6540 (законопроект № 6540). Документ стал результатом длительной работы Министерства экономического развития и торговли Украины, вызванной критикой темпа реформ. Как указывает юрист ЮФ AVELLUM Анастасия Воронова, «после существенного скачка на 16 позиций в 2014 году продвижение Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business замедлилось». Наша страна заняла 80-е место, улучшив свою позицию всего на один пункт по сравнению с 2016 годом. «Указанный законопроект разработан с учетом методологии Всемирного банка, является частью комплексных усилий правительства и общественных организаций, направленных на улучшение условий ведения бизнеса на Украине, и, безусловно, положительно повлияет на ее позицию в рейтинге», — уверена Мирослава Савчук, старший юрист Aequo.

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