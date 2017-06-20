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Частная практика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Частная практика)

Параллельное изменение

«Изменение ситуации в адвокатуре — главный приоритет для меня», — подчеркивает Денис Бугай, президент АЮУ в отставке

Денис Бугай: «Мы стали действительно сообществом, имеющим общие цели и устремления»

Денис Бугай, президент Ассоциации юристов Украины (АЮУ) в 2013–2017 годах, в интервью «Юридической практике» подвел итоги своей каденции, а также поделился дальнейшими общественными и профессиональными планами.

— Если сравнивать Ассоциацию юристов Украины образца 2013 года с существующей сейчас, что изменилось за эти четыре года?

— Я бы все изменения в нашем сообществе разделил на две части. Первая — это то, что имеет количественное выражение, а вторая — то, что нельзя выразить языком цифр. Если говорить о количественных показателях, то АЮУ ­увеличилась на 3 тыс. членов. Четыре года назад мы проводили 150 мероприятий в год и считали это потрясающей цифрой и большим достижением. Сейчас мы проводим уже 400 мероприятий в год (если отбросить все выходные, отпуска и праздники, получается по два мероприятия в день). Хочу отметить работу наших комитетов, которые демонстрируют гораздо большую активность (проходит порядка 200 заседаний в год) и стали действительно центрами жизни юриста по его специализации. И, конечно же, наши региональные отделения, которые проводят около 140 заседаний в год. Немаловажен и вопрос ресурсов для такого активного развития — мы увеличили количество генеральных партнеров Ассоциации до десяти, еще пять партнеров поддерживают нашу ежегодную деятельность.

Если же говорить о том, что измерить нельзя, то в первую очередь отмечу, что мы стали действительно сообществом, имеющим общие цели и устремления, а не просто клубом по интересам. И второе — мы добились влияния в обществе, из организации, которая занималась развитием входящих в ее состав членов и интересно проводила время, мы превратились в игрока в правовой сфере государства.

— В своих интервью «Юридической практике» четыре и два года назад вы в числе основных приоритетов на посту президента АЮУ называли активизацию Ассоциации в публично-правовой сфере и поиск преемника соответственно. Я так понимаю, что обе цели успешно реализованы?

— Первая задача, считаю, реализована полностью. Что касается преемника, то я бы смотрел шире: я поставил перед собой задачу сделать так, чтобы АЮУ не зависела от личностей и стала институцией. В современном мире изменения продвигают не личности, а группы лидеров. Мы в течение нескольких лет планомерно развивали менеджеров Ассоциации: для нас лидеры — это не только президент и члены правления, это также руководитель комитета, член совета комитета, наш представитель в общественном совете какого-либо госоргана, руководитель регионального отделения. Мы сформировали команду из ста активных лидеров-юристов, которые если не каждый день, то хотя бы раз в неделю делают что-то позитивное для АЮУ. Поэтому если говорить о преемнике, то это сотня активных юристов по всей стране.

— Что из запланированного удалось реализовать в полной мере, что, возможно, утратило актуальность, а что предстоит завершить уже пятому президенту АЮУ?

— Об успехах я уже рассказал, так что давайте сосредоточимся на том, что реализовано не до конца и над чем еще надо работать. К сожалению, нам не удалось обеспечить принятие новой редакции закона об адвокатуре и запустить глубокую и качественную реформу адвокатуры. Второе, к чему стоит приложить усилия, — это международное сотрудничество. АЮУ признана всеми крупными зарубежными ассоциациями юристов, но мы должны звучать громче и чаще в мировом сообществе. Мы должны стать частью этого сообщества. Я знаю, что такую цель поставил перед собой Владимир Саенко (вице-президент АЮУ — прим. ред.). Судя по его настрою, могу с уверенностью сказать, что этот пункт программы будет реализован.

— Какие еще приоритеты вы выделяете для нового руководства Ассоциации?

— Прежде всего это дальнейшее расширение нашего сообщества. Потенциал еще не исчерпан. Второе — усиление менеджерской команды секретариата, которая уже сейчас, по моему мнению, является самой сильной управленческой командой NGO на Украине. Но Ассоциация растет и требует профессионального управления. Ну и, безусловно, усиление наших позиций в публично-правовой сфере, усиление нашего экспертного потенциала по глобальным вопросам для юридического сообщества и общества в целом.

— На решении каких задач вы планируете сосредоточиться как президент в отставке и член правления АЮУ?

— Главным приоритетом для меня будет адвокатура. Я имею больше десяти лет адвокатского стажа, практикую в судах, поэтому критическая ситуация в адвокатуре не может меня не волновать. Это и постоянные конфликты внутри адвокатуры, и бесконечные судебные тяжбы, и создание параллельных органов самоуправления, и отсутствие плюрализма и свободы инициативы, и вопрос статуса адвокатуры в обществе и в структуре правоохранительных органов. Нас как адвокатов не уважают, наши права и права наших клиентов не соблюдаются. Несмотря на то что, согласно Конституции, мы относимся к органам правосудия, де-факто такими не являемся. Изменение ситуации в адвокатуре — главный приоритет для меня.

— Означает ли это, что помимо АЮУ вы будете заниматься другой общественной деятельностью, а возможно, и политической?

— Политических проектов однозначно не будет. АЮУ и адвокатура будут занимать львиную долю времени. Я сосредоточусь на работе с региональными отделениями Ассоциации. Мы планируем проведение сотен различных мероприятий и встреч с адвокатами. И, безусловно, это развитие нашей инициативы «Адвокат будущего». Уже сегодня мы приступили к формированию стратегии развития адвокатуры. В ближайшие месяцы хотим сформулировать наши приоритеты, обсудить их в максимально широком круге коллег и начать большой проект по их реализации. Это предполагает работу с государством, взаимодействие с обществом, изменение нашего профильного закона, внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс — десятки действий, направленных на изменение ситуации в адвокатуре и изменение отношения к адвокатам в обществе.

— Какая роль во всех этих процессах отводится АЮУ?

— Мы с коллегами планируем построить горизонтальную сеть, которая не будет привязана только к АЮУ. Рассчитываем, что к нам присоединятся активные коллеги в регионах (и они уже присоединяются), члены адвокатского самоуправления и участники программы «Адвокат будущего» — все, кому небезразлична судьба адвокатуры.

— Останется ли у вас время на собственную юридическую практику?

— Приоткрою завесу: в последний год приоритетность собственной практики в рамках VB PARTNERS значительно возросла по сравнению с первыми годами на посту президента АЮУ. Планирую и дальше концентрироваться на адвокатской деятельности. Мы с партнерами утвердили стратегию развития на ближайшие пять лет, предусматривающую бутиковость с акцентом на двух практиках — уголовно-правовой и практике разрешения споров. Мы намерены потеснить лидеров рынка в этих сферах.

— Вы подробно говорите о ситуации в адвокатуре, но сейчас юридическая профессия в целом, во всех ее направлениях, относится к наиболее критикуемым в обществе. Почему так произошло и что профессиональное сообщество может и должно предпринять для восстановления доверия к профессии?

— Есть субъективные и объективные факторы тотального недоверия к юристам в обществе. Субъективные обсуждать не хотелось бы. Что касается объективных, то это прежде всего разрозненность юридической профессии.

В судейской профессии наблюдаются очень интересные позитивные тенденции, одним из двигателей которых является член правления АЮУ Владимир Кравчук. Он и его коллеги учредили Ассоциацию судейского самоуправления и являются носителями идей, которые пытаются донести обществу: относительно роли судьи, его статуса. Они показывают положительные примеры для формирования в обществе критического подхода к ситуации в судах, к постоянным и не всегда обоснованным обвинениям.

Второе — в прокуратуре все печально и грустно: мы не видим нормального сценария реформирования прокуратуры. И пока он не появится, какие-либо положительные изменения в общественном восприятии прокуратуры не произойдут. Быть может, предложить свой сценарий реформирования прокуратуры — это задача в том числе и АЮУ.

Третье — адвокатура: пока мы не преодолеем внутренние разногласия, мы будем сталкиваться с постоянной внешней критикой. Профессиональному сообществу нужно сформировать видение роли адвокатуры в обществе и презентовать его, показать, что адвокат — это не ремесленник, зарабатывающий деньги, а важная составляющая в треугольнике правосудия.

— У вас прозвучал тезис о разрозненности профессии. Возможна ли консолидация в принципе?

— Я выступаю последовательным сторонником американской модели, когда все представители трех ключевых профессий (судьи, адвокаты и прокуроры) являются членами одной организации. Мы пока далеки от этого, но первый шаг уже сделан: согласно Конституции Украины, исключительное право судебного представительства предоставлено адвокатам, то есть в рамках судебного заседания мы уже выступаем единой профессией под названием «Правосудие». И мы должны наполнить практическим смыслом эту конституционную норму, наладить диалог между профессиями, консолидировать их. Это задача как общественных организаций, так и лидеров соответствующих профессий (председателя Высшего совета правосудия, главы Верховного Суда, Генпрокурора, руководителя Национальной ассоциации адвокатов Украины), должна быть создана площадка, на которой будет формироваться общая стратегия развития правосудия.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)