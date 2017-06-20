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Репортаж

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Репортаж)

Правовидение

Какой правовую систему Украины видят представители юридического сообщества сегодня и в будущем?

Уже пятый год подряд Международный судебно-правовой форум, научно-практическое мероприятие, традицию проведения которого газета «Юридическая практика» и Верховный Суд Украины основали в 2013 году, становится площадкой для экспертных дискуссий и обмена мнениями представителей профессионального юридического сообщества: судей, адвокатов, прокуроров, представителей юридического бизнеса, органов власти, известных отечественных ученых и международных экспертов. К организации нынешнего — юбилейного — форума присоединились Высший совет правосудия (ВСП), Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) и Координатор проектов ОБСЕ на Украине.

В течение двух дней (14–15 июня с.г.) участники мероприятия обсуждали ключевые индикаторы изменений в сфере правосудия и смежных правовых институтов и дальнейшие шаги реформирования, анализировали тенденции актуальных практик, изучали международный опыт функционирования института конституционной жалобы, а также в рамках панельных дискуссий искали ответы на концептуальные вопросы: оправдались ли ожидания бизнеса от судебной реформы и в чем заключается новая философия судебной коммуникации?

Замки не из песка

«Эффективное функционирование системы правосудия обеспечивается единством основ функционирования суда, адвокатуры и прокуратуры. Правильно построенной судебной системы и прогрессивных правил судебного процесса недостаточно», — задал тон дальнейшим двухдневным дискуссиям заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов, выступая со вступительным докладом на форуме. Как обеспечить единые основы и единую цель для суда, адвокатуры и прокуратуры? Для этого необходимо то, что уже давно реализовано в других странах с развитыми правовыми системами — единая юридическая профессия. Г-н Филатов поспешил заверить, что речь идет не о полной унификации всех правил и стандартов для судей, адвокатов и прокуроров, а о единстве основ, о том, что все участники судебного процесса должны действовать в первую очередь во исполнение задач и в интересах правосудия, а уже во вторую — во исполнение заданий, которые им диктует роль адвоката, прокурора или судьи. «Единство основ функционирования суда, прокуратуры и адвокатуры обеспечивается единством юридической профессии», — подчеркнул Алексей Филатов. Он убежден, что единство юридической профессии требует единых стандартов юридического образования.

Г-н Филатов считает, что Украине нужна новая модель судебной системы, соответствующая европейским стандартам, и это уже предусмотрено Конституцией и профильным законом. Не менее важно иметь соответствующие правила судопроизводства, которые парламенту принять еще предстоит. Должна действовать действительно сильная и независимая адвокатура с настоящим адвокатским самоуправлением, независимая прокуратура. Эти элементы здания системы правосудия должны скрепляться цементом единой юридической профессии. «Но строительным материалом для этой системы являются люди. Из песка невозможно построить небоскреб. Поэтому качество юридического образования должно быть не меньшим приоритетом, чем конкурс в ВС, новое процессуальное законодательство, реформа адвокатуры и прокуратуры», — резюмировал Алексей Филатов.

Новации в действии

Анна Огренчук, управляющий партнер LCF, открывая сессию, посвященную анализу имплементации судебной реформы, анонсировала острую профессиональную дискуссию представителей юридического сообщества. Ее поддержала сомодератор сессии Алла Лесько, член ВСП, подчеркнув, что сейчас наиболее актуальным представляется обсуждение того, как принятые законодателем новации повлияют на правоприменительную практику.

Виктор Кривенко, исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины (КСУ), рассказал об изменениях в сфере конституционного судопроизводства, сосредоточившись на имплементации конституционных изменений в этой части, в частности о новом для Украины институте конституционной жалобы.

Игорь Бенедисюк, председатель Высшего совета правосудия, свое выступление посвятил одному из ключевых направлений деятельности ВСП — обеспечению независимости судей. Причем эту задачу он определил как приоритетную для всего юридического сообщества, а не только для судейского корпуса: «Пока все представители юридической профессии не объединятся, судебная власть не состоится». Говоря об элементах независимости, председатель ВСП обратил внимание на необходимость наполнения судов качественными кадрами: судья может быть независим, только если он точно знает, что делает. Следующим элементом независимости Игорь Бенедисюк назвал защиту судей, вплоть до физической защиты. В завершение своего выступления он рассказал о сложностях, с которыми сталкивается ВСП при реализации полномочий по обеспечению независимости судей и международном сотрудничестве по этому вопросу.

Председатель ВККС Сергей Козьяков в свою очередь сосредоточился на новых принципах формирования судейского корпуса на примере конкурса в новый Верховный Суд. Впервые в украинской истории Верховный Суд формируется, как подчеркнул докладчик, на конкурсной основе, причем среди кандидатов не только судьи, но и адвокаты и ученые. Своеобразным экспериментом председатель ВККС назвал активное участие в процедурах конкурсного отбора представителей общественности — Общественного совета добропорядочности. Также, по его словам, очень ощутимо давление информационного поля. Председатель ВККС анонсировал, что результаты конкурса, скорее всего, будут объявлены в июле — после завершения собеседований со всеми кандидатами.

Толкование законов — это задание для Верховного или для каждого суда? Такому достаточно философскому вопросу было посвящено выступление Ярослава Романюка, председателя Верховного Суда Украины. Толкование законодательства докладчик назвал естественным заданием суда, приведя пример: в процессуальных кодексах содержится более 1000 диспозитивных норм, которые суд должен растолковать при рассмотрении дел. «Каждая жизненная ситуации уникальна, и в каждом случае норма права может быть растолкована по-своему», — подчеркнул г-н Романюк. Это справедливо и для Верховного Суда (ВС) — его толкование также будет основываться на обстоятельствах конкретного дела, что позволяет усомниться в обязательности и безусловности учета его правовых позиций.

Совет судей Украины остается одним из органов, защищающих независимость судей, отметила Алла Лесько, анонсируя выступление следующего докладчика — Валентины Симоненко, председателя Совета судей Украины. Г-жа Симоненко обратила внимание, что на законодательном уровне вопросы независимости судей урегулированы достаточно детально и задалась вопросом, как все происходит де-факто. Она рассказала о роли Совета в обеспечении независимости судей, назвав ее ключевой, наряду с ролью ВСП, и о возможностях этого органа для реализации соответствующих полномочий в этой сфере. Докладчик также остановилась на европейских подходах к разрешению вопроса независимости судей.

Взгляд адвоката на изменения в судебной системе участникам форума презентовал Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY. Топ-5 его ожиданий от судебной реформы выглядят следующим образом:

— целостность, оперативность, завершенность реформистских процессов;

— восстановление общественного доверия к системе правосудия — судебная система должна стать лидером доверия;

— реформирование института представительства, обеспечение высоких стандартов;

— внедрение эффективных и справедливых процессуальных правил — эффективный «микс» отечественных и ­мировых наработок, эталонная система правосудия;

— улучшение международной репутации Украины — создание инвестиционной гавани и юрисдикционного хаба.

Среди позитивов текущего этапа реформы адвокат отметил процесс кадрового обновления судейского корпуса, обновление социального статуса судьи, усовершенствование ответственности за процессуальные злоупотребления, введение института частных исполнителей, а также развитие электронного судопроизводства.

А говоря о перспективах, Олег Малиневский обратил внимание на необходимость установления четких сроков всех реформационных процессов, запуск ВС, решение кадрового вопроса, усовершенствование процессуального законодательства и реформирование института адвокатуры.

Параллели правосудия

«Наша секция является ярким отображением будущего нашей профессии под названием «Правосудие», о котором говорил Алексей Филатов», — такими словами открыл вторую секцию Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS.

В свою очередь Алла Олийнык, судья ВССУ, член Высшего совета правосудия, напомнила, что реформирование судебной системы без реформирования смежных институтов не принесет ожидаемых результатов.

О процессах имплементации конституционных новаций деятельности прокуратуры рассказала Анжела Стрижевская, заместитель Генерального прокурора Украины. «Нельзя восстановить то, чего не существовало», — отметила она, говоря о восстановлении доверия к судебной системе и правоохранительным органам в целом. По словам спикера, необходимо в лучших европейских традициях завоевывать доверие к правоохранительным органам, прокуратуре и суду.

Также в своем докладе г-жа Стрижевская подняла проблему численности работников органов прокуратуры. Так, до 2018 года количество работников прокуратуры должно сократиться до 10 тыс. лиц. Тем не менее, как пояснила заместитель Генпрокурора, такая цифра является необоснованной, поскольку соответствующие исследования не проводились. На данный момент уже проводится аудит системы прокуратуры, который позволит с учетом различных факторов установить наиболее оптимальный количественный состав для эффективной и качественной работы в каждом регионе.

Дмитрий Полищук, директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, рассказал о последних тенденциях реформирования системы исполнения судебных решений. По его словам, уже 70 кандидатов, изъявивших желание стать частными исполнителями, успешно сдали квалификационный экзамен. «Темпы реализации реформы на самом деле очень быстрые», — отметил выступающий.

Перспективы создания новых специализированных судов озвучила Виктория Пташник, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам экономической политики. Она напомнила, что приоритетом в парламенте является принятие процессуальных кодексов, но пока профессиональные дискуссии в данном направлении среди депутатов не ведутся, примером чему может служить блокирование принятия закона о Конституционном Суде Украины.

Таким образом, подчеркнула г-жа Пташник, перспективы принятия соответствующих законов пока туманны.

«Адвокатуру следует усиливать в статусе, в контексте предоставления больших гарантий защиты наших прав. Когда мы говорим о процессуальных кодексах, нужно помнить о том, что все направлено на достижение одной цели — на защиту прав человека через судебную систему, через установление справедливости в суде», — высказал мнение Валентин Гвоздий, управляющий партнер ЮФ GOLAW.

Анализируя перспективы деятельности адвокатуры в свете нового законодательства, г-н Гвоздий детально остановился на новациях в процессуальных кодексах, которые непосредственно касаются адвокатов. В частности, внедрение электронного суда позволит не только сократить время, но и избавить от бумажной волокиты. Еще одна положительная новация — мирное урегулирование споров при участии судьи. В то же время введение дисциплинарной ответственности адвоката принимается пока неоднозначно, поскольку есть риск, что судьи смогут злоупотреблять этим правом.

Подводя итоги своего выступления, Валентин Гвоздий отметил, что адвокаты являются главными бенефициарами всех этих изменений.

Завершил работу секции доклад Александра Шкелебея, управляющего партнера ESQUIRES, на тему «Исключительное право на представительство адвоката в суде: эволюция или революция». Адвокат напомнил, что полное внедрение адвокатской монополии должно состояться до 2020 года.

Кроме того, спикер сообщил, что уже предусмотрено внесение изменений в целый ряд законов в связи с конституционными изменениями. Среди них и изменения в Налоговый кодекс Украины, которые позволят адвокатам платить единый налог, определив самозанятое лицо как плательщика налога, который является физическим лицом — предпринимателем или ведет независимую профессиональную деятельность.

Спорный налог

Традиционно на форуме его участники рассмотрели различные аспекты налоговых споров и споров с таможней.

Игорь Олендер, секретарь Второй судебной палаты Высшего административного суда Украины (ВАСУ), рассказал об особенностях доказывания в налоговых спорах. По словам спикера, принцип официального выяснения обстоятельств с участием суда определяется особенностью административного судопроизводства. «И в процессе выяснения суд занимает активную позицию. Этот принцип в административном процессе в отличие, например, от гражданского оправдан ввиду его специфики», — отметил судья.

«Проблема переквалификации полученной платы за товары и услуги в безвозвратную финансовую помощь» — с такой темой выступила Екатерина Колос, юрист ЮФ Sayenko Kharenko. В своем докладе она привела примеры оказания правовой помощи. Практика судов в этой сфере разная, но положительной является позиция относительно того, что утверждение контролирующих органов о переквалификации не соответствует критериям безвозвратной финансовой помощи. Спикер порекомендовала использовать специальные знания (например, экспертизу), а также избегать двойного налогообложения, которое в данном случае имеет место.

Представляя следующего спикера, модератор секции Екатерина Гупало, партнер АО Arzinger, отметила, что тема трансфертного ценообразования (ТЦО) сегодня достаточно актуальна и очень важно, что ее проанализирует представитель судебной системы — Раиса Ханова, председатель Донецкого апелляционного административного суда.

В своем выступлении судья отметила, что устоявшейся судебной практики по ТЦО сегодня еще нет, поскольку она находится в процессе формирования. «Вместе с тем изменения в правовом регулировании свидетельствуют о том, что предметом рассмотрения этих дел сегодня являются вопросы подачи отчетности в контролирующие органы», — сообщила г-жа Ханова. По данной категории дел суды придерживаются одинаковой позиции и приходят к выводу, что «правоотношения 2013–2014 годов не подпадают под контролируемые, а следовательно, у налогоплательщика отсутствует обязательство подавать в контролирующие органы отчеты о контролируемых операциях».

Доклад Сергея Гришко, партнера, руководителя арбитражной и судебной практик ЮФ Redcliffe Partners, касался зачета встречных требований во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Подробно эксперт остановился на судебной практике, которая сегодня, по его мнению, достаточно разнообразна и противоречива. Часть судов, в том числе и ВАСУ, рассматривают правовую природу ограничений зачета встречных требований в ВЭД, игнорируя ограничения Национального банка Украины. «Безусловно, для плательщиков налогов такая позиция является более приемлемой и верной», — отметил докладчик. Более того, некоторые судьи в своих решениях учитывают влияние практики Европейского суда по правам человека. Другие судебные инстанции постановления НБУ учитывают, что соответственно не идет на пользу налогоплательщикам. «Надеюсь, что в новом законе о валютном контроле будут решены все спорные моменты», — резюмировал г-н Гришко.

Артем Ярмола, руководитель отдела таможенного и административного права, сопровождения ВЭД юридического департамента Fozzy Group, ознакомил со спецификой споров относительно признания таможенной стоимости. Спикер отметил, что приблизительно 2 % дел, которые рассмотрел ВАСУ по таможенным спорам, как раз касаются таможенной стоимости. Тем не менее, как свидетельствует статистика, порядка 40–50 % решений по этой категории дел принимаются в пользу таможни. «Это говорит о том, что таможенный орган — достаточно сильный соперник», — подчеркнул спикер, пояснив, что приведенные статистические данные взяты из обобщения практики применения административными судами положений Таможенного кодекса Украины, подготовленного ВАСУ.

Также г-н Ярмола предоставил пошаговые рекомендации относительно подачи таможенной декларации и предоставления дополнительных документов и дал советы по ведению процесса на всех этапах.

В поисках баланса

Широкой по кругу охваченных тем оказалась секция «Трудовые споры и публичная служба», которую модерировала советник, руководитель практики частных клиентов, труда и занятости Spenser & Kauffmann Татьяна Иванович. Участники проанализировали вопросы, возникающие при рассмотрении споров между работником и нанимателем, между менеджерами и собственниками, а также по искам уволенных госслужащих и судей.

Теме отмены решений об увольнении и отстранении судей в судебном порядке посвятила свой доклад судья Высшего административного суда Украины Светлана Головчук. Отсутствие взаимопонимания между ВАСУ и ВСУ нередко мешало установлению единства судебной практики. Факты увольнения украинских судей в 2010 году по причине нарушения присяги (точного определения которого в законе не было) вызвали реакцию международных структур (пример — решение Евросуда по делу «Волков против Украины»). Судьи продолжают рассмотрение соответствующей категории споров, хотя такого основания для увольнения судей на данный момент нет. В то же время нынешнее законодательство расширяет возможности для обжалования актов ВККС по процедурным мотивам.

Инициативы политиков, призванные «очеловечить» госаппарат, нередко приводили к нарушению трудовых прав. Споры, вытекающие из таких отношений, стали массовыми, отметила судья Харьковского окружного админсуда Людмила Волкова. Ликвидация госоргана может быть законной только в том случае, когда «государство отказывается от определенной функции». Если же функция передается иному органу, это следует считать реорганизацией. Показательными являются дела по искам милиционеров, уволенных в связи с созданием полиции. Существует позиция, что произошла реорганизация. Проблемы возникают и с применением закона о люстрации. Европейские принципы состоят в том, что запрет на участие в политической жизни требует установления вины.

Свыше трех тысяч дел по восстановлению на работе — это лишь 0,3 % от общего числа дел, рассматриваемых судами в порядке искового производства. Об этом рассказала судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) Ольга Ступак в контексте доклада о восстановлении на работе руководителей государственных и коммунальных предприятий, работающих по контрактам. Спикер отметила, что ответчиком в делах о невыплате зарплаты и взыскании вынужденного прогула выступает предприятие, а не министерство, которому оно подчиняется. Очень часто истцы ошибочно идут в админсуды, считая, что раз приказ об увольнении с должности издало министерство, то и спор является публично-правовым.

Большинство исков по взысканию невыплаченной зарплаты удовлетворяются в пользу работника. На это обратила внимание директора по юридическим вопросам ЧАО «Киевэнерго» Татьяна Тарасюк. Согласно практике ВССУ, в случае непроведения расчета в связи с возникновением спора требование об ответственности за задержку зарплаты удовлетворяется в полном объеме. В делах о привлечении к админответственности по статье 41 КУоАП суд может ограничиться устным предупреждением, если нет отягощающих обстоятельств.

Практические нюансы трудоустройства иностранцев осветил старший юридический советник TNT Express (FedEx Corp.) Максим Бугай. В случае непредоставления разрешения юрист советует снова подать документы и решить спор дипломатическим путем. Как правило, претензии центра занятости касаются подачи недостоверной информации, нехватки документов об образовании и квалификации, наличия долга по единому социальному взносу у работодателя.

свой доклад в качестве спикера представила и Татьяна Иванович. С 1 июня 2014 года вследствие внесения изменений в КЗоТ было позволено увольнять должностных лиц предприятий без вины и причины — достаточно лишь решения органа управления. При увольнении менеджер должен получить денежную компенсацию. Уволить работника в период больничного нельзя. Большинство юристов склоняются к мысли, что норма применяется только в частных компаниях, а не в госсекторе.

Судебное завтра

Интерес к завершающей сессии первого дня форума «До чего дошел процесс» во многом обеспечил ее модератор, заместитель председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович. Поощряя дискуссию между выступающими, он и сам не упускал возможности задать острые вопросы.

Содержание новых процессуальных кодексов представил заведующий отделом представительства интересов Президента Украины в судах Администрации Президента Украины Виктор Короленко. Новый Верховный Суд фактически унаследует функционал ВСУ и ВССУ, отметил он. Фильтры позволят избавить кассационную инстанцию от малозначительных дел. Но если же дело будет признано важным с точки зрения правоприменительной практики или же к нему проявляется «значительный общественный интерес», то ВС тоже будет рассматривать дело. Согласно новому КАС Украины, при обжаловании действий и бездействия высших органов власти ВС будет выступать судом первой инстанции, а Большая палата ВС — как апелляционная инстанция. В свою очередь Михаил Смокович задал вопрос насчет обжалования увольнения судей в Большой палате ВС: не ограничит ли это независимость судебной ветви власти? Виктор Короленко считает, что Высший совет правосудия — это квазисудебный орган, поэтому обращение в суд может рассматриваться как апелляция. Модератор предполагает, что «Евросуд и КСУ еще наведут в этих вопросах порядок».

Среди проблемных вопросов внесения изменений в процессуальные кодексы — регулирование экспертизы, функционирование электронного суда, компетенция третейских судов и исполнение судами нехарактерных для них ранее полномочий (неограниченные возможности при обеспечении доказательств). Так считает руководитель судебной и арбитражной практики ЮФ N&D Игорь Кравцов.

По его мнению, возникают условия для противопоставления мнения судьи и эксперта по вопросам права. Он считает, что целесообразнее именовать эксперта по вопросам права «консультантом». Введение системы электронного суда способно нарушить равенство при доступе к правосудию: лицо, подавшее документы в электронной форме, уплачивает меньший судебный сбор.

Возможность прокомментировать доклад представилась Виктору Короленко. Заключение эксперта по вопросам права не будет служить источником доказательств, отметил г-н Короленко. Прислушаться к позиции ученых особенно важно при рассмотрении вопросов международной практики, иностранного права или другой специфической проблематики. Привлекать такого эксперта в качестве свидетеля или представителя стороны было бы явно неправильно. Уменьшение судебного сбора за подачу документов в электронной форме широко используется в Европе: это стимулирует обращаться именно в таком виде с целью экономии бумаги и позволяет экономить время при пересмотре решений.

«Очень болезненно отменять законное решение, которое вместе с тем вынесено с нарушением подсудности», — заявил секретарь Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Дмитрий Луспеник, выразив надежду, что реформа устранит конфликт юрисдикций.

Сегодня сосуществуют предметный критерий (ГПК) и субъектный критерий (ХПК и КАС). Неунифицированность подходов приводит к проблемам на практике, тогда как в проектах процессуальных кодексов предусматривается единый подход к определению подсудности дела во всех процессах — в зависимости от предмета или характера споров.

О том, как реформа упростит доказывание в хозпроцессе, рассказал партнер ЮК VB PARTNERS Владимир Ващенко. Он привел пример, когда законопослушный бизнесмен не может доказать свою правоту, хотя и имеет доказательства нарушения своих прав в Интернете. «Мы не можем использовать видео в Интернете для доказывания. Мы можем только передавать видео на диске, чтобы у судьи сформировалось мнение о событиях», — заявил г-н Ващенко. Поэтому подход новых процессуальных кодексов смотрится революционно, в том числе и возможность судьи самостоятельно обследовать сайт или привлечь для этого специалиста.

В завершение первого дня форума были заслушаны доклады о способах, которые помогут быстрому завершению споров. Менеджер департамента по правовому обеспечению ООО «Винд Пауэр» Марина Грицишина посвятила доклад преимуществам медиации (речь шла об уменьшении нагрузки на суды и экономии издержек). Необходимо менять культуру: доказывать, что выгодно договариваться. О перспективе введения механизма образцового дела в административный процесс рассказал заместитель председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович.

Опыт и разница

Участники форума ознакомились с международным опытом функционирования нового для Украины института конституционной жалобы и поговорили о реалиях реализации данного механизма в нашей стране. Сделав небольшой экскурс в историю этого вопроса, модератор секции, национальный советник по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ на Украине Александр Водянников напомнил, что право прямого обращения в КСУ граждане получили в конце сентября 2016 года, когда вступили в силу конституционные изменения. Так, в статье 55 Основного Закона появилось положение, которое гласит: каждому гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в КСУ на основаниях, установленных Конституцией, и в порядке, определенном законом. Последнее уточнение имеет принципиальное значение, поскольку парламентарии до сих пор не удосужились подкрепить новую конституционную опцию соответствующим порядком, внеся изменения в специальный закон о КСУ. Г-н Водянников рассказал о перипетиях блокирования этого вопроса на политическом уровне — о многочисленных нормотворческих попытках его урегулировать, которые пока что не увенчались успехом.

В связи с нынешними политическими реалиями модератор поинтересовался у отечественных конституционалистов — судьи КСУ Станислава Шевчука и ректора Национальной школы судей Украины Николая Онищука (одного из разработчиков проекта № 5336-1, который так и не был принят во втором чтении): можно ли обеспечить право граждан на рассмотрение конституционной жалобы без вмешательства законодателя, путем внесения изменений в регламент КСУ? Однозначного ответа на этот вопрос у отечественных экспертов нет. Регламентная свобода КСУ, по убеждению г-на Онищука, это некий романтизм, но если парламент в течение длительного времени будет блокировать этот вопрос, судьям КСУ не останется ничего другого, как попытаться обеспечить реализацию права граждан на конституционную жалобу путем внесения изменений в свой регламент. В этом случае, по словам Станислава Шевчука, КСУ вполне резонно могут обвинить в нарушении Конституции, той же статьи 55.

И пока отечественным конституционалистам только предстоит выбрать из двух зол наименьшее, международные эксперты убеждены: конституционная жалоба может стать самым эффективным элементом судебной реформы. «Если этот механизм на Украине начнет полноценно работать, вы не узнаете свою судебную систему», — заверил Александру Тенасе, председатель Конституционного Суда Молдовы (в 2011–2017 годах). При этом иностранный гость подчеркнул, что в сильном Конституционном Суде, наверное, не заинтересован ни один парламент мира, поскольку власть никогда не согласится с тем, что суд будет отменять ее решения.

Выбранная Украиной модель конституционной жалобы очень похожа на ту, которая уже давно и довольно успешно функционирует в Грузии. Как рассказал Георгий Папуашвили, председатель Конституционного Суда Грузии (в 2006–2016 годах), экс-министр юстиции Грузии, в его государстве функционирует нормативная конституционная жалоба, правда, такого фильтра, как необходимость исчерпания всех национальных механизмов юридической защиты, который был предусмотрен украинским законодателем для доступа граждан в Конституционный Суд, в Грузии нет.

Конституционная жалоба — новое, но очень перспективное направление для отечественных адвокатов, которое в обозримом будущем будет активно осваиваться. О том, как правильно подготовить юридическое обоснование для конституционной жалобы, рассказал Алексей Маловацкий, член ВСП. В этом вопросе, убежден спикер, не нужно изобретать велосипед: при подготовке правового обоснования для конституционной жалобы юристы должны взять на вооружение международный опыт (например, Германии) или же практику обращения в Европейский суд по правам человека. При этом г-н Маловацкий призвал не рассматривать возможность прямого обращения граждан в КСУ как дополнительную возможность — четвертую инстанцию — для обжалования решения.

Ожидания бизнеса

Второй день форума стартовал с панельной дискуссии, на которой эксперты размышляли, оправдались ли ожидания бизнеса от судебной реформы. «Для нас, адвокатов, это самая важная тема, поскольку бизнес — активный потребитель услуг судебной системы», — отметил модератор дискуссии, старший партнер LCF Артем Стоянов.

«Судебная реформа в этот раз будет успешной», — оптимистически настроен член Высшего совета правосудия Николай Худик. По его словам, сейчас главное — принять процессуальные изменения. Новые процессуальные кодексы будут более объемными и сложными, отметил председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов, но таковы требования времени. Самыми революционными являются изменения в хозяйственном процессе, и только практика их реализации покажет, что нужно будет подкорректировать.

Моральным и психологическим особенностям служителей Фемиды был посвящен доклад Аллы Лесько, судьи ВССУ, члена Высшего совета правосудия. В частности, г-жа Лесько отметила, что поддерживает психологическое тестирование кандидатов в судьи, но оно должно быть высокопрофессиональным. В свою очередь директор Национальной судебной администрации Литвы Реда Молиене рассказала, что доверие к судам в Литве зависит как от личности судьи, так и от многих других факторов, например, от успешных механизмов электронного суда и т.д. Кстати, в Литве установлена монополия адвокатов в кассационной инстанции, и хотя изначально это вызывало дискуссии, позволило установить общий стандарт услуг. Адвокатуру на Украине важно регламентировать в новом формате, ведь это тоже часть правосудия, считает Наталия Кузнецова, профессор КНУ им. Тараса Шевченко, академик НАПрНУ. По словам г-жи Кузнецовой, восстанавливать доверие нужно не только к судебной, но и ко всей власти в целом. Комментируя конкурс в Верховный Суд, г-жа Кузнецова отметила, что работа ВККС в данной сфере заслуживает уважения.

«Бизнес не хочет платить деньги за судебные решения. Мне иногда жаль адвокатов, так как они являются посредниками для передачи денег от бизнеса судьям, но мы не хотим использовать адвокатов как курьеров», — заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Мирослав Табахарнюк. Наличие коррупции в судебной системе зависит от выбора каждого, как судьи, так и представителя бизнеса, парировала Алла Лесько, и точно так же судьи ждут от бизнеса правильного выбора честных методов.

Руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина» Ольга Лукьянова в своем выступлении отметила, что во все времена были и честные, и нечестные судьи, и нужно верить, что все изменится к лучшему. Ну а сейчас юристы «Хенкель Украина» стараются не ходить в суды, ведь решать задачи там сложно и непредсказуемо.

Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, высказала свое видение судебной реформы в сфере интеллектуальной собственности. Специализированные суды по рассмотрению таких споров успешно функционируют в разных странах, но не стоит ожидать, что само создание на Украине Высшего специализированного суда по интеллектуальной собственности решит все проблемы данной сферы, отметила г-жа Ортинская. А проблем много, в том числе и с патентным троллингом, и решать их нужно комплексно, принимая изменения в законодательство. Бизнес ожидает от судебной реформы прозрачных законодательных правил, обоснованных и понятных судебных решений, резюмировали спикеры дискуссии.

Банкротство и суд

Отдельная секция форума, которую модерировал управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Сергей Боярчуков, была посвящена актуальным вопросам банкротства. Правовые позиции украинских судов в делах по банкротству осветил судья Высшего хозяйственного суда Украины Александр Удовиченко, остановившись на нюансах определения круга участников производства, признания сделок недействительными, замены кредитора и т.д. «Критиковать закон может кто-либо, кроме судьи», — отметил г-н Удовиченко, ведь задача судьи максимально объективно работать с существующими нормами, пускай и сложными. Судья Высшего хозяйственного суда Украины Борис Поляков рассказал о практике обжалования результатов аукциона по продаже имущества должника, отметив, что сегодня понятие аукциона неоднозначно, однако нужно понимать, что это не договор купли-продажи, а лишь приобретение права на заключение такого договора.

Вопросы формирования реестра требований кредиторов — в числе основных в производствах по делам о банкротстве, отметила советник LCF Елена Волянская, доклад которой касался коллизионной судебной практики в данной сфере. В частности, спикер обратила внимание на спорные вопросы о выплате заработной платы и включении таких требований в реестр. Также г-жа Волянская ознакомила с судебной практикой относительно момента начисления зарплаты уволенным работникам, признания сделок недействительными.

Внимание к внесудебным способам решения проблем банкротства привлек руководитель практики банковского и финансового права ЮФ N&D Сергей Паперник, рассказывая о преимуществах процедуры финансовой реструктуризации перед досудебной санацией. Эти процедуры достаточно похожи, поэтому конкурируют между собой, но финансовая реструктуризация все же более перспективна и прогрессивна, так как является внесудебной, проще инициируется и предполагает налоговые и другие льготы. «Эти процедуры не с нашей планеты, у нас их просто быть не может», — критически настроен Сергей Боярчуков.

Проблемным вопросам согласования плана санации в процедуре банкротства посвятила свой доклад Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий. Так, проблемы возникают с полномочиями по подготовке плана, присутствует коллизия в компетенции, затягивается согласование плана с уполномоченным органом, рассказала г-жа Козловская, ссылаясь на свой опыт. «Главная проблема, почему у нас не работает процедура санации, — это требование рынка», — считает г-н Боярчуков, так как санированные предприятия никому не нужны, и «в основном перед банкротством ставятся банальные цели избежания ответственности перед кредиторами».

Обжалование сделок должников в рамках банкротства — преимущество или препятствие для кредитора? Ответ на этот вопрос искала Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», выступая с докладом, завершающим данную секцию.

Уголовный пресс

То, что на нынешнем процессуальном этапе судебной реформы системная коррекция Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) не предусмотрена, с лихвой компенсируется количеством точечных законодательных изменений, которые вносятся в принятый не так давно Кодекс, подчеркнул модератор секции «Уголовная ответственность», партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк. Правда, ­некоторые проблемные вопросы уголовного процесса до сих пор не урегулированы на законодательном уровне. Кроме того, не все нововведения УПК, принятого в 2012 году, были реализованы. Скажем, так и не были введены в эксплуатацию нормы относительно уголовных проступков. На реалиях и перспективах введения этого института остановился в своем выступлении Владимир Британчук, судья ВССУ. Он подчеркнул, что за последние пять лет народные депутаты так и не сумели подкрепить процессуальный закон соответствующими материальными изменениями. Но вполне возможно, в случае с введением в отечественный уголовный процесс института уголовных проступков законодатели, как говорят, «бежали впереди паровоза», поскольку большинство иностранных государств уже отказались от практики разграничения уголовных правонарушений на преступления и проступки. На этот факт обратили внимание в своем заключении и европейские экспертные институции, которые анализировали одну из отечественных законодательных инициатив относительно уголовных проступков. По мнению г-на Британчука, нужно более тщательно поработать над качеством законодательной техники при реализации данного института.

Украина — это «полицейское государство», — выразил убеждение адвокат Ярослав Зейкан, говоря о том, что нормами уголовного процессуального законодательства предусмотрен упрощенный, практически автоматический, порядок открытия уголовного производства. Инициировать открытие уголовного «дела» может каждый, после чего любой гражданин Украины, независимо от должностного положения и наличия статуса подозреваемого, может стать объектом негласных следственных действий.

В нашем государстве очень мало правоотношений, которые бы не имели уголовной составляющей, констатировал старший юрист МЮФ Integrites Владимир Рудниченко. Он детально остановился на уголовно-правовой стадии корпоративных конфликтов, в частности, выделил следующие цели инициирования уголовного производства в этом случае: влияние на участника (руководителя); проверка реакции компании на давление; проверка ее финансовой способности; наложение ареста на имущество; недружественное поглощение бизнеса; захват предприятия.

Проблематику уголовной ответственности за вынесение судьями заведомо неправосудных решений сквозь призму украинских реалий и международного опыта раскрыл в своем выступлении Богдан Монич, судья Житомирского апелляционного административного суда, заместитель председателя Совета судей Украины. Как он считает, упразднять статью 375 УК Украины нецелесообразно, поскольку в соответствии с европейскими стандартами уголовная ответственность судьи за принятое решение возможна. Альтернативы правоприменительной деятельности не существует. Судьям и участникам процесса не стоит бояться производств по статье 375 УК Украины, поскольку практика показывает, что более 90 % таких дел не имеют судебной перспективы, подчеркнул спикер.

В свою очередь следственный судья Подольского районного суда г. Киева Владимир Гребенюк рассказал о судебной практике применения статьи 206 УПК Украины, которая устанавливает общие обязанности судьи по защите прав человека и которую многие адвокаты считают «мертвой» нормой. Г-н Гребенюк озвучил следующую статистику: за последние почти пять лет по указанной статье было принято 591 решение, из которых только 18 стали предметом апелляционного рассмотрения. Следственный судья детально проанализировал практику применения указанной нормы столичными судами, резюмировав, что судебная практика в этом случае достаточно неоднозначная.

Вопросы разграничения компетенции органов досудебного расследования актуальны и сегодня. Как отметил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Крикун-Труш, особенно острой является проблема нарушения правил подследственности: запрет поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования, содержащийся в части 5 статьи 36 УПК, нередко игнорируется.

Фокус на банках

Секцию, посвященную анализу актуальных тенденций в сфере разрешения споров с участием банков, модерировал Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann.

Председатель ВСУ Ярослав Романюк сделал обзор судебной практики в делах, возникающих из кредитных правоотношений. Говоря о подходах ВСУ к формированию своих правовых выводов в этой категории дел, он отметил, что судьи стремятся не к формальному пониманию, толкованию и применению законов, а к содержательному их применению, с учетом интересов всех сторон правоотношений, поощряя в каждой конкретной ситуации добросовестное поведение и пресекая попытки злоупотребления правом. Среди актуальных правовых позиций ВСУ докладчик выделил ограничение рассмотрения отдельных кредитных споров третейскими судами, разъяснение отдельных особенностей институтов поручительства и ипотеки, включая возможность обращения внесудебного взыскания на предмет ипотеки.

Отдельные вопросы судебной практики обеспечения исков, которые возникают при рассмотрении споров, связанных с реализацией активов неплатежеспособных банков, проанализировал в рамках своего доклада Роман Фурман, начальник отдела правовой экспертизы и обобщения судебной практики юрдепартамента Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Анализ правовых позиций ВСУ в ипотечных спорах был продолжен в выступлении Алексея Харитонова, партнера ЮФ ILF. Докладчик сосредоточился на изменении правовых позиций ВСУ в вопросе обращения взыскания на предмет ипотеки. Как отметил эксперт, наблюдается увеличение количества споров о защите активов, причем 45 % таких споров связаны именно с ипотекой. Среди основных проблемных вопросов, которые чаще всего возникали в практике высших судебных инстанций, он выделил способы обращения взыскания на предмет ипотеки, подведомственность споров с регистраторами, определение стоимости, прекращение ипотеки.

Детально о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет ипотеки участникам форума рассказал Алексей Прудкий, юрист ЮФ AVELLUM. Причинами популярности этого инструмента он назвал оперативность, невысокую стоимость и относительную простоту, отметив одновременно присущие ему риски: обжалование регистрационных действий, прекращение основного обязательства и невозможность взыскания части задолженности, не покрытой ипотекой.

Юлия Зорина (Альфа-Банк (Украина) ознакомила участников форума с проблемами, с которыми сталкиваются банки, участвуя в судебных процессах за рубежом. Она рассказала, с какими делами банкам приходится сталкиваться чаще всего, остановившись на нюансах исполнения судебных решений за рубежом и особенностях получения ордера о всемирной заморозке активов.

Андрей Пожидаев, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк», сделал доклад о проблемах защиты прав банка как залогового кредитора при урегулировании проблемной задолженности. Он, в частности, проанализировал особенности статуса банка как обеспеченного кредитора в делах о банкротстве и возможности банка остановить производство с признаками фиктивности. Обращаясь к коллегам, банковским юристам, Андрей Пожидаев призвал бороться с недобросовестными должниками и нарабатывать положительную судебную практику.

В завершение секции выступил Александр Архипов, старший юрист ЮФ Trusted Advisors. Его доклад был основан на case study: взыскании банком задолженности с ПАО «Укрзализныця» как правопреемника предприятий железнодорожного транспорта. По словам спикера, однозначная правовая позиция по вопросам правопреемственности (в отношении ДП «Донецкая железная дорога») в разрезе именно банковских споров судами пока не сформирована. В частности, говоря о правовых позициях ВСУ, г-н Архипов обратил внимание, что из постановления ВСУ № 3-1586гс16 от 8 февраля 2017 года следует, что правопреемственность в отношении ДП «Донецкая железная дорога» не наступила. Докладчик обосновал свое несогласие с подобной правовой позицией, отметив при этом, что перекладывание проблем с «Укрзализныци» исключительно на кредиторов выглядит не совсем справедливым. «Никто не отменял норму закона о том, что юрлицо считается юридически прекращенным лишь после исключения сведений из Единого реестра», — привел контраргументы Ярослав Романюк.

Защита собственности

«Реформа государственной регистрации прав реализована Министерством юстиции Украины очень эффективно. Рядовой гражданин получил возможность легко зарегистрировать свое право, свой бизнес», — открывая секцию «Защита права собственности», отметил модератор, партнер ESQUIRES Афанасий Карлин. Но в то же время реформа открыла «новые возможности» для рейдеров. Юристам прибавилось работы, ведь защита права собственности, по мнению г-на Карлина, происходит абсолютно во всех юрисдикциях. Судья, секретарь Первой судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины Валерий Картере раскрыл актуальную практику рассмотрения споров, возникающих из корпоративных правоотношений в одной из юрисдикций — хозяйственной. По его словам, в хозсудопроизводстве вводится новая категория дел — дела по спорам между хозяйственными обществами и их должностными лицами о возмещении убытков.

В свою очередь судья ВСУ Галина Каныгина акцентировала внимание на особенностях ограничения права собственности во время уголовного производства. Гражданский иск уже не очень вписывается в концепцию существующей процедуры уголовного производства, считает она. Это пережиток советского прошлого. Статья 445 Уголовного процессуального кодекса Украины в числе оснований для пересмотра судебных решений ВСУ не содержит неправильного применения норм, регулирующих решение гражданского иска в уголовном производстве.

Советник LCF Юлия Атаманова остановилась на актуальных правовых позициях ВСУ в виндикации, реституции, кондикции. В частности, виндикация применяется при истребовании имущества собственником из чужого владения; кондикция — требование о возврате имущества, полученного вследствие безосновательного обогащения; реституция — возврат сторонами недействительной сделки всего полученного по сделке.

Практику рассмотрения споров относительно совместной собственности проанализировала судья ВССУ, член ВСП Алла Олийнык. Раньше, если возникали вопросы о разделе имущества супругов, прекращении общей совместной собственности, достаточно было доказать факт, что имущество приобретено в браке. И если другой супруг не отрицал этого, суд считал приобретенное имущество общей совместной собственностью. Но ВСУ, начиная с 2015 года, при решении вопроса неодинакового применения норм Семейного кодекса Украины пришел к таким правовым заключениям: принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и общностью участия супругов средствами или трудом в приобретении имущества.

Директор юридического департамента группы компаний «Новые продукты» Александр Петриченко в своем выступлении проанализировал возможности защиты инвестиций в национальных судах. Спикер отметил, что инвесторы не особо доверяют судебной системе Украины. Но вина в этом не только судей, но и юристов, адвокатов, которые не очень качественно сопровождают привлечение инвестиций на территорию Украины. Г-н Петриченко призвал работать над ошибками и пытаться изменить всеми возможными способами мнение инвесторов относительно защиты их интересов на Украине.

В завершение секции советник ЮФ Asters Дмитрий Шемелин остановился на вопросах защиты собственности в практике Европейского суда по правам человека в части, касающейся Украины. За последние полтора года Европейский суд рассмотрел три дела о нарушении статьи 1 Первого протокола (право собственности). Что касается общей статистики Европейского суда, то всего за последние полтора года было рассмотрено около 90 дел по статье о праве собственности (70 решений вынесено в пользу заявителей).

Суды и СМИ

«Новая философия судебной коммуникации» — что это: игра за или на публику? Таким нетипичным для судебно-правового мероприятия аккордом завершился форум. Как отметил один из модераторов сессии, партнер практики разрешения споров ЮФ AVELLUM Дмитрий Марчуков, взаимодействие СМИ и суда — довольно «мажорная нота». В свою очередь другой модератор, член ВСП, секретарь Второй дисциплинарной палаты Татьяна Малашенкова подчеркнула, что судебное сообщество особенно заинтересовано во взаимодействии — оно не против критики, но критики конструктивной.

«Позитивная динамика в вопросе доверия граждан к суду уже наблюдается», — уверен судья Львовского окружного административного суда, глава комитета по вопросам коммуникации (в том числе и со СМИ) Совета судей Украины Александр Сасевич. Он определил, что судья-спикер — это судья, который не комментирует судебное решение, а «переводит» его с юридического языка на общедоступный. Судья-спикер ВССУ Владимир Британчук рассказал, что в этой ипостаси у него немного работы, ведь неюридические СМИ интересуются судом только при наличии «жареных фактов». Он вспомнил о случае, как один телеканал брал интервью у руководства, но потом из 40-минутной записи использовали только одно предложение: «Так не должно быть», которое показали в рамках сюжета о взятке в одном из областных судов. «Так вот — так не должно быть», — резюмировал г-н Британчук.

Руководитель группы экспертов Проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции на Украине» Довидас Виткаускас констатировал, что за последние три года Украина предприняла уникальные шаги в вопросе повышения доверия, но общество плохо их воспринимает. Поэтому нужно осуществлять проактивную деятельность, чтобы разъяснить: первые плоды судебной реформы общество пожнет только спустя год-полтора. Он отметил, что сектор правосудия очень сложно поддается реформированию, и проблема не только в законодательстве. В правосудии законодательство — это люди. Они найдут возможность применять по-старому любое новое законодательство. Эксперт говорит, что материалов о конкурсе в ВС в информационном пространстве очень много, но не менее важной (а может, и более важной) является реформа системы исполнения судебных решений.

В свою очередь руководитель отдела по вопросам коммуникаций Национальной судебной администрации Литвы Живиле Навицкайте-Бабкин акцентировала внимание на необходимости координации коммуникационного вопроса из одной точки и призвала украинских коллег унифицировать мнения о том, какой суд они хотят получить. К примеру, в Литве к такому единому пониманию шли в течение пяти лет. Спикер рекомендует Украине переходить от количества к качеству. Если ми открыли интернет-трансляции на YouTube, это не значит, что общество будет этими «объемными данными» пользоваться. Теперь нужно готовить короткую сводку на один лист, диаграмму.

По наблюдению начальника Управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Секретариата Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко, традиционная инерция недоверия к судебной власти преодолевается. Преодолевается посредством прямой коммуникации лидеров общественного мнения, представителей власти и общества. По ее словам, быстрая коммуникация, быстрый доступ к СМИ и социальным сетям приводят к быстрому распространению популизма, фейковых новостей и несправедливых оценок, которые в устах известных людей становятся правдой, фактами. С таким негативным явлением информационного поля (когда оценка становится фактом) очень сложно бороться. «Судебная система нуждается в адвокатах», — заявила Оксана Лысенко.

В завершение дискуссии правозащитница, адвокат, ведущая «Громадського радіо» Лариса Денисенко акцентировала внимание участников на том, что в коммуникационной стратегии нужно отходить от формата «ток-шоу», когда СМИ говорит исключительно о коррумпированности судов, а суды — о продажности медиа. Также она остановилась на «недокоммуницированности» такого события, как конкурс в Верховный Суд. Все собеседования транслировались в Интернете — это беспрецедентный шаг, за которым из нашего многомиллионного населения наблюдали всего около десятка человек. Она порекомендовала судьям-спикерам быть более открытыми и не отсылать к законам (как это делают сами законы), судьи-спикеры должны быть полностью подготовленными, иметь сформированный ответ по вопросу, интересующему СМИ.

Прямая речь

Совместными усилиями

Тарас ПОШИВАНЮК,партнер ЮК EQUITY

Международный судебно-правовой форум в этом году в очередной раз продемонстрировал высокую заинтересованность спикеров и участников в диалоге и экспертном обсуждении главных проблем судебной практики. Например, в рамках секции «Уголовная ответственность» организаторы обеспечили участие в дискуссии всех сторон уголовного производства: присутствовали представители судейского корпуса, органов досудебного расследования, активные участники адвокатского сообщества. При таких условиях обсуждение дискуссионных вопросов проходило особенно насыщенно и интересно. Подобный формат, по моему мнению, обречен на успех, так как позволяет всем участникам диспута выразить свою точку зрения и перейти к диалогу, не прибегая к обвинениям, как это часто бывает в процессе. Ведь только совместные усилия юридического сообщества будут способствовать реформированию действующих институтов и решению многих процессуальных вопросов.

Комментарий

Судебная определенность

Елена ВОЛЯНСКАЯ,советник LCF

Международный судебно-правовой форум в очередной раз подтвердил, что является уникальной площадкой для коммуникации между представителями всего юридического сообщества.

В ходе дискуссии по самым острым вопросам судебной реформы представители судейского корпуса и адвокатуры успешно преодолевали противоречия и слушали друг друга.

Восстановление доверия к судебной власти, обеспечение независимости судей и построение эффективного правосудия — это первоочередные задачи, без решения которых невозможно рассчитывать на экономический рост и улучшение инвестиционной привлекательности Украины.

Самые важные потребители судебных услуг с точки зрения адвоката, безусловно, — это представители бизнеса. Ожидания наших клиентов не оригинальны: судебная реформа состоится, когда мы будем иметь быстрые, четкие и понятные судебные процедуры для получения прогнозируемого судебного решения. Форум, с одной стороны, дает основания для осторожного оптимизма, а с другой — демонстрирует, что работы у нас с вами еще достаточно.

Мнение

Диалоговое окно

Валентин ЗАГАРИЯ, управляющий партнер Spenser & Kauffmann

Бурные процессы, которые сейчас происходят в украинском банковском секторе (ликвидация финучреждений, реформирование отрасли, изменение Нацбанком правил), безусловно, вызывают неоднозначную оценку у вовлеченных в него субъектов. И без наличия обратной связи, без возможности обсудить накопившиеся проблемы, выразить свое к ним отношение и высказать предложения представителям органов власти (прежде всего судьям) все попытки добиться позитивного эффекта от экономических и институциональных реформ обречены на провал. Поэтому возможность диалога, которую предоставил форум, по большому счету дает надежду на перспективу выхода из сложившейся ситуации.