Недвижимость

Государство и юристы
Цифровое будущее
О первых результатах и перспективах внедрения системы «Электронный суд» рассказали участники пилотного проекта
С начала апреля с.г. в семи пилотных судах начата опытная эксплуатация подсистемы «Электронный суд», благодаря которой предоставлять процессуальные документы в суд и ознакомляться с материалами дела можно через Интернет. В судах положительно оценивают идею электронного обмена документами, но констатируют, что пока желающих воспользоваться новыми возможностями немного. К реализации проекта пилотные суды готовились заранее, проводилось обучение судей и работников аппарата, были подготовлены необходимые внутренние документы. К тому же определенный опыт «электронного общения» судов с участниками процесса на Украине уже есть.
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