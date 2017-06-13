Недвижимость

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Государство и юристы

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Государство и юристы)

Цифровое будущее

О первых результатах и перспективах внедрения системы «Электронный суд» рассказали участники пилотного проекта

С начала апреля с.г. в семи пилотных судах начата опытная эксплуатация подсистемы «Электронный суд», благодаря которой предоставлять процессуальные документы в суд и ознакомляться с материалами дела можно через Интернет. В судах положительно оценивают идею электронного обмена документами, но констатируют, что пока желающих воспользоваться новыми возможностями немного. К реализации проекта пилотные суды готовились заранее, проводилось обучение судей и работников аппарата, были подготовлены необходимые внутренние документы. К тому же определенный опыт «электронного общения» судов с участниками процесса на Украине уже есть.

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