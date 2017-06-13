Недвижимость

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Государство и юристы

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Государство и юристы)

Рассмотреть риски

Законом внедряется новая обязательная процедура оценки экологических рисков при планировании хоздеятельности

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



«Мысли глобально, действуй локально» — этот известный лозунг можно применить к недавно принятому с учетом президентских правок Закону Украины «Об оценке влияния на окружающую среду» (Закон). В глобальном смысле данный законодательный акт необходим для исполнения международных обязательств нашего государства и улучшения экологической ситуации в целом, но уже очень скоро конкретное влияние новых норм ощутит бизнес на локальном украинском уровне. Закон устанавливает правовые и организационные основы обязательного проведения оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), направленной на предупреждение и предотвращение экологического вреда в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности.

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