Недвижимость

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Государство и юристы

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Государство и юристы)

Активная декларация

Парламенту предлагают установить правила налогообложения активов, указанных в так называемой нулевой декларации

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Идея всеобщей легализации доходов уже давно витает в украинском политикуме. Действительно, при введении принципов открытого декларирования доходов лицами, уполномоченными на выполнение функций государства даже на самых маленьких должностях, нельзя игнорировать тот факт, что многие состояния были сформированы в 90-е годы прошлого века. Требовать сегодня отчитываться за те капиталы, которые, безусловно, за годы приумножились, а тем более делать выводы, что они получены вследствие незаконных действий, смешно и даже глупо, ведь ни у одной стороны нет доказательств, подтверждающих обратное, следовательно, исходя из презумпции невиновности, государство никогда не сможет доказать незаконность происхождения капиталов. С другой стороны, граждане, имеющие такие доходы, также не смогут полноценно пользоваться ими. В результате многие капиталы вместо того, чтобы работать на экономику страны, надежно прячутся «под подушкой».

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