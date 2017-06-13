Недвижимость

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Государство и юристы

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Государство и юристы)

Глобальный рывок

Участники конгресса Ассоциации конституционного правосудия обменялись опытом толкования конституций в условиях глобализации

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



В первые дни лета в г. Харькове состоялся двухдневный Второй конгресс Ассоциации конституционного правосудия стран регионов Балтийского и Черного морей (BBCJ) на тему «Роль конституционных судов в толковании положений национальных конституций в контексте общепризнанных принципов и норм международного права, права ЕС, решений международных судов». Конгресс проводился в нашей стране, поскольку с начала 2017 года Конституционный Суд Украины (КСУ) председательствует в BBCJ, созданной руководителями конституционных судов Украины, Грузии, Литвы и Молдовы в октябре 2015 года. Первый конгресс Ассоциации, на котором обсуждалась роль конституционных судов в защите демократических ценностей, проходил в прошлом году в г. Кишиневе.

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