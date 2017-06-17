Недвижимость

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Государство и юристы

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Государство и юристы)

Чуждо техники

«Понимание того, что юридическое решение судьи может стать основанием для уголовной ответственности этого судьи, абсолютно чуждо нашему восприятию судейской независимости» — Рейко Колнер, исполнительный директор Комиссии по вопросам поведения судей штата Вашингтон (США)

Рейко КОЛНЕР: «Мы применяем дисциплинарные взыскания после уголовного преследования. Часто это приводит к дисквалификации судьи»

Американская судебная система во многом является показательной. Не составляет исключение и вопрос дисциплинарной ответственности судей, особенно если все точки над «і» расставляет непосредственный участник дисциплинарного процесса.

Несут ли ответственность американские судьи за принятие неправосудных решений? Какие этические проступки могут стать основанием для дисциплинарных санкций? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор Комиссии по вопросам поведения судей штата Вашингтон (США), эксперт Программы USAID «Новое правосудие» Рейко Колнер. Также г-жа Колнер делится рекомендациями с Высшим советом правосудия относительно рассмотрения дисциплинарных дел.

— Существует ли в вашей стране проблема с разграничением уголовной и дисциплинарной ответственности судьи: бывают ли случаи, когда параллельно с жалобой на действия судьи или вынесенное им решение сторона по делу инициирует вопрос об открытии уголовного производства за принятие заведомо неправосудного решения?

— Это интересный вопрос, на мой взгляд. Понимание того, что юридическое решение судьи может стать основанием для уголовной ответственности, абсолютно чуждо нашему восприятию судейской независимости и подотчетности. Единственным условием, при котором я могу представить себе судью привлеченным к уголовной ответственности, — это доказательство, что он принял определенное решение, вынес определенное постановление вследствие взяточничества или иного явного коррупционного деяния. Такие случаи были, их немного, и они получили печальную славу, но лично я не знаю ни одного такого случая в истории штата Вашингтон. Есть несколько бывших судей в Пенсильвании (в настоящее время федеральных заключенных), практиковавших коррупцию путем вынесения приговоров несовершеннолетним, по которым тех направляли в ювенальную тюрьму, таким образом, создавая возможности для получения неправомерной выгоды своего коллеги — владельца тюрьмы.

При обычном развитии событий нет никаких оснований для уголовной ответственности в связи с принятием постановления судьей. В Вашингтоне редки случаи, когда вынесенное судьей решение служит основанием для инициирования санкций, направленных на соблюдение судейской этики. Это скорее будет считаться основанием для обжалования. Мы устанавливаем дисциплинарные правила в отношении судей, чьи правовые решения содержат недопустимую ошибку, которая нарушает основные конституционные права истца или его право на надлежащее судебное разбирательство (или если сможем доказать, что судья умышленно не придерживался законодательства). Как правило, нарушением этики может считаться практика, при которой имеет место достаточно серьезная ошибка, но и в единичном случае такая ошибка приносит много вреда. К примеру, это может быть злоупотребление властью — взятие кого-то под стражу и направление прямо из зала суда в место лишения свободы без соблюдения надлежащей процедуры — это очевидная правовая ошибка.

— Предусмотрена для судей в вашей стране особая процедура привлечения к уголовной ответственности или соответствующие производства осуществляются на общих основаниях? Как регулируются вопросы снятия судейской неприкосновенности (конечно, если институт судейского иммунитета в вашей стране существует)?

— Судьи несут уголовную ответственность, как и другие лица, в соответствии с общим уголовным кодексом. Как я уже отмечала, не существует общепринятой практики привлечения судей к уголовной ответственности за их решения. При наличии достаточных доказательств того, что судья задействован в преступной коррупции при принятии своих решений, штат или федеральный прокурор могут возбудить дело против судьи, то есть они действуют так же, как и в случае с любым другим подозреваемым.

У нас есть судейский иммунитет, однако он действует в гражданском праве. Таким образом, если решение судьи было ошибочным и даже если оно причинило существенный вред, судья пользуется иммунитетом от частного иска лица, которому был причинен вред. Политическая подоплека такого подхода заключается в том, что, привлекая судей к гражданско-правовой ответственности за их решения, мы будем подвергать их давлению и риску, что поставит под роковую угрозу их судейскую независимость. Судейская независимость больше всего защищается при принятии судьями судебных решений.

Другими, но связанными с вышеуказанными, являются обстоятельства, при которых судья нарушил уголовное законодательство, и наша комиссия по вопросам поведения судей начинает производство относительно нарушения этики судьей по тем же фактам, что и уголовное преследование. Обычно мы ждем результатов уголовного производства по ряду причин. Во-первых, у судьи есть конституционное право хранить молчание и не свидетельствовать против себя во время уголовного производства. Во-вторых, уголовный прокурор имеет больше ресурсов, направленных непосредственно на уголовное преследование. В-третьих, в нашей правовой системе уголовное преследование должно быть первичной площадкой для вынесения решений по уголовным делам.

Учитывая вышесказанное, мы применяем дисциплинарные взыскания после уголовного преследования. Часто это приводит к дисквалификации судьи и бессрочному отстранению его от должности судьи и работы в судебных органах. У нас было несколько случаев в Вашингтоне, когда уголовное производство приводило к оправданию или вообще не открывалось, и мы рассматривали дело, исходя из тех же фактов, чтобы доказать нарушение этики. Наше бремя доказательства меньше, чем в уголовном производстве, и, как было отмечено выше, судья имеет право хранить молчание в уголовном производстве, но не в нашем случае.

— Существует ли у вас такая дисциплинарная санкция, как перевод судьи в суд другого уровня, если да, то в каких случаях она применяется?

— Нет, не существует. Опять же, это понятие чуждо нам в качестве дисциплинарной меры. Председательствующий судья часто переводит судью, который не справляется, по целому ряду причин, в соответствии с определенным графиком, но это вопрос судебной администрации. Дисциплинарные санкции налагаются в зависимости от сути того, что судья сделал или не сделал, и не зависят от назначения дела (как исключение, судей иногда временно отстраняют от служебных обязанностей или увольняют вследствие нашего производства).

— Предусмотрена ли дисциплинарная ответственность за нарушение норм профессиональной этики судьи? в чем (в каких действиях) такие нарушения чаще всего проявляются?

— Если я правильно понимаю ваш вопрос, то именно это — основа нашей работы по обеспечению соблюдения этики. Судей обычно привлекают к дисциплинарной ответственности за такие нарушения: ненадлежащее общение с одной из сторон в отсутствие другой; чрезмерно оскорбительный тон; злоупотребление авторитетом судьи в пользу судьи или других лиц (может включать в себя злоупотребление должностью судьи для личной выгоды или сексуальных домогательств); чрезмерная задержка в принятии решений; нарушения при проведении избирательной кампании (большинство должностей судей являются выборными) и др. Источником нормативных этических правил для судьи является Кодекс поведения судьи, который содержит основополагающие каноны, которыми должны руководствоваться судьи в своей профессиональной деятельности. Каждый канон содержит правила, несоблюдение которых влечет за собой дисциплинарные взыскания. Вы можете найти их на нашем сайте www.cjc.state.wa.us в разделе «Руководящие положения» (Governing Provisions).

— Дисциплинарные функции сосредоточены в одном органе или в нескольких (относительно судей различных инстанций/юрисдикций)? Сколько жалоб на действия судей поступает в дисциплинарные органы ежемесячно? В течение какого срока рассматривается одна жалоба?

— Единственный орган с юрисдикцией, обеспечивающей соблюдение Кодекса судьями штата, — это Комиссия по вопросам поведения судей (директором которой я являюсь). Судьи как государственные служащие также обязаны подавать декларации о доходах в отдельный орган — Комиссию по публичному раскрытию информации (КПРИ), которая может инкриминировать судьям нарушения в этой узкой сфере. Если судья нарушает правила, установленные КПРИ, это также является нарушением Кодекса (как в случае с осуждением в уголовном порядке), и мы будем инициировать санкции относительно нарушения профессиональной этики в связи с нарушением правил КПРИ, за исключением явно малозначительных нарушений.

На рассмотрение Комиссии по вопросам поведения судей подаются в среднем около 30 жалоб ежемесячно. Каждый имеет право подать жалобу, и Комиссия по вопросам поведения судей может инициировать собственные жалобы.

Время, необходимое для рассмотрения жалобы, зависит от ее характера. Если, судя по общей картине, можно говорить, что изложенное в жалобе не свидетельствует о нарушении Кодекса, то рассмотрение не занимает много времени. Если же это сложный случай, то может потребоваться значительно больше времени. Кстати, нет срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности, хотя собрать доказательства относительно того, что случилось давно, очень сложно и подчас невозможно. Если в жалобе говорится о чем-то скандальном в отношении судьи, без видимых оснований считать такое заявление правдивым мы, скорее всего, не будем опрашивать свидетелей, кроме заявителя жалобы, чтобы наше расследование не стало средством злоупотребления и распространения необоснованных слухов об этом судье.

— Какие рекомендации вы можете дать Высшему совету правосудия Украины в вопросе рассмотрения дисциплинарных дел?

— Процесс должен быть гораздо проще, в отличие от существующего в настоящее время, как для судей, так и для граждан, чтобы они поняли, какое поведение может представлять собой нарушение, а также для того, чтобы сам процесс был более доступным и прозрачным. Кодекс должен служить указанием на нарушения, отображать обоснованные и надлежащие ожидания судьи. В орган, на который возложена ответственность за расследование и принятие решений по таким делам, должны входить судьи, адвокаты и представители информированной общественности, и все они должны пройти специальную подготовку в данной сфере. Следует прилагать усилия для привлечения и удержания работников, соответствующих самым высоким требованиям в части профессиональной способности и этики, а правила должны отображать (насколько это приемлемо) установленные для судей ожидания. Например, добропорядочность, независимость, целостность личности и т.д.