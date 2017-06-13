Недвижимость

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Судебная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Судебная практика)

Время для земли

При оспаривании права собственности на земельный участок существенными для исхода дела становятся вопросы выбора способа защиты прав и обоснования их нарушения. Указанные вопросы касаются всех судебных споров, но именно в земельных правоотношениях они приобретают исключительную важность.

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