Недвижимость

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Судебная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Судебная практика)

Разделить на следствие

Следствие должно разделять досудебное расследование в рамках уголовного производства и проведение налоговых проверок

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Вызовы, стоящие перед бизнесом, давно уже не охватываются рисками экономической неудачи. Предприниматели на Украине чаще сталкиваются с произволом правоохранительных, налоговых и других государственных органов, которые допускают злоупотребление властью, а иногда и полное игнорирование требований профильного законодательства. Например, мало кого из практиков можно удивить тем, что после открытия уголовного производства в отношении руководителя бизнеса начинаются налоговые проверки управляемой им компании. По логике уголовного закона относительно ответственности за налоговые и другие экономические преступления именно налоговая проверка должна предшествовать инициированию вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. Но на практике происходит так, что следователи, уже имея открытое уголовное производство, обращаются к следственному судье за разрешением на проведение внеплановой проверки, и, что примечательно, суды такие ходатайства удовлетворяют, причем в отношении проверки физических лиц.

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