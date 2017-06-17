Недвижимость

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Судебная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Судебная практика)

Индивидуальная безответственность

Невозможно установить индивидуальный характер ответственности каждого судьи, входящего в состав коллегии, в отношении принятого судебного решения — ВАСУ

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Верховный Суд Украины направил дела пятерки судей на новое рассмотрение в ВАСУ, но административный суд от своей позиции не отступает

Высший административный суд Украины (ВАСУ) завален такими делами. Да, они не так социальны, как споры с Пенсионным фондом Украины, они не так многочисленны, как споры с таможенными или налоговыми органами, но в своей узкой нише дела этой категории стоят на почетном месте. Речь идет о спорах судей с органами в судебной системе. Судебная практика постоянно пополняется новыми интересными позициями. К примеру, не так давно ВАСУ размышлял над индивидуальным характером юридической ответственности судей.

Как и многие другие дела в отношении судей, находящиеся сейчас на рассмотрении ВАСУ, это дело берет свое начало еще со времен Майдана. Так, 13 октября и 10 декабря 2014 года Всеукраинский благотворительный фонд «Украинская правныча фундация» и заместитель Генерального прокурора Украины обратились с заявлением во Временную специальную комиссию по проверке судей судов общей юрисдикции (ВСК) о проведении специальной проверки в отношении судей Апелляционного суда г. Киева Людмилы Бартащук, Александра Беця, Ольги Ефимовой, Светланы Коваль, Марии Приндюк. Также в ВСК поступили заявления от физических лиц о проведении спецпроверки отдельных судей этой пятерки. В частности, в своем заявлении заместитель Генпрокурора указал, что судьями были оставлены без изменений определения следственных судей об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых в связи с их участием в массовых акциях протеста. Комиссия исследовала 18 таких эпизодов — дел, инкриминированных судьям. По результатам проверки 10 июня 2015 года ВСК усмотрела в действиях судей признаки нарушения присяги и направила материалы в Высший совет юстиции (ВСЮ) для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

ВСЮ остался солидарным с ВСК. 31 марта 2016 года решением № 709/0/15-16 было внесено представление в Верховный Совет Украины об увольнении Людмилы Бартащук, Александра Беця, Ольги Ефимовой, Светланы Коваль, Марии Приндюк с должностей судей Апелляционного суда г. Киева в связи с нарушением присяги судьи. ВСЮ подсчитал, что судья Бартащук председательствовала по трем делам, а также принимала участие в рассмотрении шести дел в составе коллегий; судья Ефимова председательствовала по трем делам, принимала участие в рассмотрении в составе коллегий восьми дел; судья Коваль председательствовала по трем делам, принимала участие в рассмотрении восьми дел в составе коллегий; под председательством судьи Приндюк рассмотрены два дела, в рассмотрении четырех она принимала участие в составе коллегий; судья Бець председательствовал по семи делам, а также принимал участие в рассмотрении десяти дел в составе коллегий. «Оставив без изменения определения следственных судей судов первой инстанции в вышеуказанных делах, судьи Апелляционного суда г. Киева нарушили нормы уголовного процессуального законодательства Украины и не учли практику Европейского суда по правам человека», — констатировал ВСЮ.

Естественно, судьи обжаловали это решение в ВАСУ.

Еще год назад, 9 июня 2016 года суд стал на сторону одного из пятерых судей (дело №800/268/16). Отмену решения Совета (в части истца) ВАСУ аргументирует следующим. Во-первых, Законом Украины «О восстановлении доверия к судебной власти на Украине» (Закон) не предусмотрено, что судья апелляционного суда подлежит проверке за принятие решений относительно рассмотрения апелляционных жалоб и пересмотра в апелляционном порядке определений следственных судей. Так, ВАСУ обращает внимание на то, что синтаксический анализ содержания соответствующей нормы Закона, а также последовательность принятия таких решений, определенная нормой, дают основания для заключения, что словосочетание «оставление без изменений» необходимо толковать как оставление без изменения мер обеспечения. В соответствии со статьями 200, 201 Уголовного процессуального кодекса Украины такими полномочиями наделен следственный судья, а не коллегия судей апелляционного суда.

Во-вторых, судья, входящий в состав коллегии судей, принимающей судебное решение, не может быть привлечен к ответственности, поскольку определить личную позицию каждого судьи, входящего в состав коллегии судей, по поводу принятого решения невозможно — такая информация является тайной, не подлежит обнародованию и защищена законом, то есть невозможно установить индивидуальный характер ответственности каждого судьи, входящего в состав коллегии, в отношении принятого судебного решения.

В-третьих, принимая обжалуемое решение и устанавливая, что судья Апелляционного суда г. Киева нарушила присягу, ВСЮ не определил все признаки состава нарушения присяги, в частности, не установил, в чем заключались действия этого судьи, вызвавшие сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности судебных органов.

В числе других аргументов ВАСУ — заключения о том, что определения следственных судей и решения апелляционного суда незаконны, необоснованны и немотивированны, являются безосновательными; ВСЮ не доказал наличия в действиях истца умысла на совершение дисциплинарных нарушений или грубой небрежности; судьи должны иметь неограниченную свободу относительно беспристрастного рассмотрения дел в соответствии с законодательством и собственным пониманием фактов; срок привлечения судьи к ответственности истек.

10 июня 2016 года ВАСУ удовлетворяет иски еще трех судей, обжалующих решение ВСЮ № 709/0/15-16 (дела № 800/272/16, № 800/267/16, № 800/274/16). Аргументы в основном те же, что и в решении суда от 9 июня. 11 июля 2016 года удовлетворен иск пятого судьи (дело № 800/261/16).

Но это еще не счастливый конец истории. 22 ноября 2016 года Верховный Суд Украины (ВСУ) пересмотрел дело № 800/268/16 по обращению ВСЮ. ВСУ обращает внимание на то, что ВАСУ отступил от правовой позиции, изложенной в постановлении ВСУ от 12 апреля 2016 года (дело № 21-703а16) относительно сроков дисциплинарного производства, которые могут быть применены при осуществлении производства относительно увольнения за нарушение присяги судьи. ВСУ акцентировал внимание и на том, что решение Совета должно оцениваться в аспекте его обоснованности, беспристрастности, благоразумия, своевременности, пропорциональности (не является ли оно произвольным), с учетом прав человека на участие в процессе принятия решения. «В то же время не должны рассматриваться и решаться те вопросы, которые решаются компетентными органами на стадиях дисциплинарного производства о юридической ответственности судей за нарушение присяги», — обращает внимание ВСУ и принимает решение постановление ВАСУ отменить, а дело № 800/268/16 — направить на новое рассмотрение. 13 января 2017 года ВАСУ открыл производство по делу.

В тот же день ВСУ отменяет постановления ВАСУ от 10 июня 2016 года по делам № 800/272/16, № 800/267/16 и № 800/274/16 и постановление ВАСУ от 11 июля 2016 года по делу № 800/261/16. Все эти дела направлены на новое рассмотрение.

Совсем недавно, 15 мая 2017 года, после ряда самоотводов ВАСУ поставил точку в деле судьи Ольги Ефимовой (дело № 800/22/17 (800/267/16). В этот раз аргументы коллегии судей были более лаконичными. Суд согласился с тем, что ВСЮ правильно применил трехлетний срок давности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Но помог ли этот компромисс склонить чашу весов Фемиды в другую сторону? Нет. ВАСУ снова удовлетворил иск судьи.

ВАСУ реанимировал «железный аргумент» относительно невозможности установления индивидуального характера ответственности каждого судьи, входящего в состав коллегии, в отношении принятого судебного решения. Кроме того, суд говорит, что не соответствуют фактическим обстоятельствам дела заключения ответчика о том, что доказательства, на основании которых приняты решения следственных судей и коллегий судей Апелляционного суда г. Киева, в составе которых принимала участие истец, не подтверждают наличия обоснованных подозрений в совершении уголовного правонарушения соответствующими лицами.

Людмила Бартащук, Александр Бець, Ольга Ефимова, Светлана Коваль и Мария Приндюк уволены с должностей судей Апелляционного суда г. Киева постановлениями Верховного Совета Украины от 29 сентября 2016 года за нарушение присяги. Судьи обжаловали и этот документ. Но это уже совсем другая история.