Недвижимость

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В фокусе: подделки

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (В фокусе: подделки)

Построить знание

Сегодня возникает острая необходимость повышения уровня осведомленности общественности о масштабах производства и продаж контрафакта — отмечает Антонина Пахаренко-Андерсон

Форум стал основной площадкой для общения специалистов в сфере интеллектуальной собственности. На фото (слева направо): Александр ПАХАРЕНКО, Антонина ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, Вероника БЕРЕЗАНСКАЯ, Ольга КОЦЮБАЛЬСКАЯ

В рамках IPF-2017 при поддержке одного из генеральных партнеров — компании «Пахаренко и Партнеры» состоялся очередной этап просветительской кампании Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством (УАПП) «Дни борьбы с подделками и пиратством на Украине». Уже не впервые социальная акция УАПП совпадает с проведением Всемирного дня борьбы с подделками — международной просветительской кампании, инициированной в 1998 году Всемирной группой по борьбе с подделками (GACG Network).

О форуме в целом и о просветительской кампании УАПП в частности мы говорили с президентом УАПП и генеральным директором фирмы «Пахаренко и Партнеры» Антониной Пахаренко-Андерсон.

— Антонина Павловна, вы были одним из инициаторов проведения I Международного форума по интеллектуальной собственности в 2014 году. Поделитесь своими впечатлениями о уже четвертом форуме IPF-2017.

— Действительно, совместными усилиями в непростом для нашей страны 2014 году мы провели первый IPF-2014. Как и предполагалось, форум «прижился», стал основной площадкой для общения как профессионалов, так и начинающих специалистов в сфере интеллектуальной собственности. С каждым годом темы, предлагаемые организаторами участникам форума для рассмотрения, становятся все более профессиональными, поскольку растет уровень квалификации докладчиков и слушателей.

В этом году наша компания пошла на своеобразный эксперимент: в рамках второй сессии мы представили на обсуждение непривычные для аудитории темы: охрана прав интеллектуальной собственности на фармацевтические препараты (с докладом выступила Лариса Томачинская), сорта растений и семенной материал (совместно с коллегами из аграрной индустрии). Результат превзошел все ожидания — несмотря на специфичность и сложность охраны данных объектов, участники форума внимательно слушали докладчиков и приняли активное участие в обсуждении.

Неподдельный интерес вызвало выступление нашей коллеги Анны Прохоровой, которая затронула нетрадиционную для обсуждения тему: правовые аспекты охраны произведений живописи, скульптуры и графики в гражданском обороте.

Ожидаемо заинтересовал аудиторию доклад об особенностях приобретения прав на торговые марки за границей и урегулировании конфликтных ситуаций мирным путем, с которым выступила еще одна представительница компании — Анастасия Миндрул.

В целом уровень поднимаемых на IPF-2017 тем и самих докладчиков значительно повысился за эти годы, что и делает данное мероприятие ценным и неповторимым среди подобных.

— Возглавляемый вами УАПП регулярно проводит акции, направленные на просвещение потребителей и сокращение объемов приобретения контрафактных товаров. Чем вызвана такая активность?

— Сегодня существует острая необходимость в повышении уровня осведомленности общественности о масштабах проблемы производства и продажи контрафактных товаров. Весной 2012 года УАПП присоединился к проведению международной просветительской кампании «Всемирный день борьбы с подделками» и инициировал совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности Украины, Государственной таможенной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine) бессрочную просветительскую кампанию «Дни борьбы с подделками и пиратством на Украине».

Многочисленные мероприятия, которые проходят в нашей стране, по всей Европе и в США, акцентируют внимание на международных аспектах нарушения прав интеллектуальной собственности и подчеркивают растущую потребность мирового сообщества в усиленной совместной борьбе с подделками. Особое внимание всегда уделяется тем подделкам, которые представляют опасность для здоровья и безопасности людей.

Кампания, проводимая под лозунгами «Я покупаю настоящее!», «Я не покупаю подделок!», направлена на убеждение украинских потребителей в серьезности данной проблемы и рассказывает им о рисках и потерях, связанных с приобретением подделок. В рамках кампании проходят регулярные мероприятия среди студентов, школьников, журналистов, представителей госорганов и бизнеса.

Кстати, работа УАПП не осталась незамеченной мировыми организациями — 8 июня 2016 года в Париже в ходе проведения Всемирного дня борьбы с подделками УАПП получил награду в номинации «Ассоциации» за существенную поддержку борьбы с подделками в нашей стране и за ее пределами, организацию масштабных просветительских мероприятий, координацию между государственным и частным секторами и повышение осведомленности общественности.

— Расскажите подробнее о Музее подделок УАПП, который всегда вызывает живой интерес публики в ходе разнообразных мероприятий.

— Как я уже отмечала, в рамках кампании «Дни борьбы с подделками и пиратством на Украине» проводятся регулярные мероприятия для представителей госорганов и бизнеса, студенческой молодежи, школьников, журналистов. Самой запоминающейся частью наших акций является мобильный Музей подделок УАПП — образцы контрафактной и пиратской продукции, которые всегда с интересом рассматривают как менеджеры разных компаний и известные юристы, опытные эксперты по интеллектуальной собственности и именитые «борцы» с подделками и пиратством, так и самые обычные покупатели: студенты, пенсионеры, молодые родители и др. Большинство экспонатов для музея предоставила патентно-правовая фирма «Пахаренко и Партнеры».

Кстати, первый в нашей стране стационарный Музей подделок УАПП, который вмещает почти 300 уникальных экспонатов, был открыт 10 декабря 2015 года в помещении Киевского университета права Национальной академии наук Украины (ул. Доброхотова, 7а) в рамках сотрудничества УАПП с университетом. Двери музея открыты для всех желающих по предварительному согласованию своего визита с руководством университета.

Для кого-то экспонаты нашего музея — обычный товар, с которым он сталкивается в повседневной жизни чуть ли не каждый день, а кто-то с удивлением осознал, что не раз «становился жертвой» фальсификаторов, считая, что приобретает оригинальную продукцию.

Во время просветительских акций УАПП проводит исследование общественного мнения о потреблении поддельных товаров, предлагая респондентам ответить на два вопроса: покупают ли они подделки, и если да, то делают ли это осознанно.

— Есть ли уже какие-то результаты этого исследования?

—Конечно. По итогам пятилетнего исследования получены такие данные: никогда не покупали подделок 13 % опрошенных; несколько раз покупали фальсифицированные товары, однако впредь постараются этого не делать 39 %; покупали, покупают и будут покупать подделки 12 % респондентов; никогда не задумывалась над этим вопросом пятая часть опрошенных; у 16 % участников имелось свое мнение, которым они и делились. Что касается сознательности приобретения контрафактных товаров, то следует отметить, что почти треть респондентов покупают их вполне осознанно (20 % привлекает дешевизна подделок и устраивает их качество, а 14 % вообще не обращают внимания на качество и покупают то, что дешевле); больше половины участников опроса подделки просто ввели в заблуждение — 51 % респондентом признались, что хотя бы раз, но покупали фальсификат, однако делали это неосознанно, перепутав с оригиналом, а уже позднее поняли, что стали жертвой мошенников; традиционно у 15 % участников анкетирования были свои ответы.

— Проанализированы ли уже результаты исследования УАПП, полученные при проведении опроса участников IPF-2017?

—Да, уже можем озвучить полученные данные.

25 % опрошенных утверждают, что никогда не покупали контрафактных товаров; 50 % сообщили, что несколько раз покупали подделки, но больше этого делать не будут; лишь 5 % респондентов признают, что покупали неоригинальную продукцию, и будут продолжать делать это в будущем; а 20 % опрошенных никогда даже не задумывались над этим вопросом. Что касается «осознанности» покупок, то осознанно покупают подделки 33 % респондентов, ведь «они дешевле оригинала, а их качество устраивает»; 60 % неосознанно покупали фальсифицированную продукцию, перепутав ее с оригиналом, и только со временем поняли, что стали обладателями подделок; у 7 % респондентов был свой вариант ответа.

Анкетирование продемонстрировало, что половина участвовавших в опросе профессионалов, несмотря на свою образованность и опыт, иногда все же попадаются на «удочку» мошенников. Радует «экспертная» уверенность четверти респондентов, убежденных в том, что они никогда в жизни не покупали подделок, — истинные юристы!

— Что пожелаете коллегам по цеху?

— Постоянного роста профессионализма! Тогда IPF всегда будет интересным и актуальным.

А что касается «живучести» на потребительском рынке поддельных товаров, то, на мой взгляд, основная проблема заключается в менталитете покупателей. Для его изменения необходимо объединить усилия всего общества в направлении просветительской и разъяснительной деятельности!

(Беседовал Александр БИЛЬДИН,

«Юридическая практика»)