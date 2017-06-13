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Тема номера: Недвижимость

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Тема номера: Недвижимость)

Порядок поведения

Законодательные изменения могут привести к значительным изменениям порядка применения дериватива в процессе привлечения инвестиций в строительство

Игорь Лищишин

Специально для «Юридической практики»



Несмотря на экономическое положение страны, уровень инвестиций в строительство постоянно растет: на месте еще недавно пустующих земельных участков появляются новые жилые массивы.

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