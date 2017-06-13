Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Недвижимость

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Тема номера: Недвижимость)

Объект обследования

Новые правила проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства не зарегулировали процесс, хотя и оставили в силе некоторые действующие нормативные акты

Михаил Сорока
Специально для «Юридической практики»

Исходя из решительных настроя и темпа, которые демонстрируют Кабинет Министров Украины (КМУ) и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) в реформировании градостроительного законодательства, будем надеяться, что случаи, когда прямо предусмотренный законом нормативный акт разрабатывается и утверждается больше четырех лет, не повторятся, тем более если речь идет о документе, который должен предусмотреть для собственника здания процедуру проверки уровня безопасности недвижимости.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 24 (1016) от 13/06/17 Текущий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

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Тема номера:

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Частная практика

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