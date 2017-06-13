Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Юристы Interlegal обеспечили погашение бункерного долга, добившись запрета на выход судна должника с территории Украины

Иностранная компания-бункеровщик обратилась в компанию Interlegal с запросом относительно возврата долга за поставленное судовладельцу бункерное топливо. Воспользовавшись тем, что судно должника временно зашло в украинский порт, специалисты Interlegal добились запрета на выход судна из акватории порта, обеспечив возможность инициирования и рассмотрения на территории Украины требования по взысканию основной суммы долга и штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательства. В процессе рассмотрения спора Хозяйственный суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Весь период рассмотрения спора судно вынужденно пребывало на территории Украины, обеспечив тем самым украинскую юрисдикцию спора и выступив надежной гарантией последующего исполнения решения. По результатам рассмотрения спора и получения положительного судебного решения должник был вынужден погасить долг, не дожидаясь инициирования стадии принудительного исполнения. Над делом работали старший юрист Карина Горовая и юрист Виталий Толстик.

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