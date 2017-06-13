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Тема номера: Недвижимость

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Тема номера: Недвижимость)

Бес возврата

Можно поддержать введение обязательной экспертизы проекта строительства для объектов III категории, но не возврат к разрешительному принципу

Максим Олексиюк ,

Александр Шворак

Специально для «Юридической практики»



С принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности» от 17 января 2017 года меняется регулирование разрешительных процедур на строительство и введение в эксплуатацию объектов недвижимости. Закон вступает в силу с 10 июня 2017 года. Ниже мы рассмотрим основное нововведение и проанализируем его потенциальную эффективность.

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