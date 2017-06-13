Тема номера: Недвижимость
Бес возврата
Можно поддержать введение обязательной экспертизы проекта строительства для объектов III категории, но не возврат к разрешительному принципу
Александр Шворак
С принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности» от 17 января 2017 года меняется регулирование разрешительных процедур на строительство и введение в эксплуатацию объектов недвижимости. Закон вступает в силу с 10 июня 2017 года. Ниже мы рассмотрим основное нововведение и проанализируем его потенциальную эффективность.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: