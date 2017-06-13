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Тема номера: Недвижимость

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Тема номера: Недвижимость)

Вещные ценности

Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации принимает решения о доле вещных прав, подменяя собой органы правосудия

Алексей Фелив ,

Максим Колтунов

Специально для «Юридической практики»



Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины (Комиссия по рассмотрению жалоб, Комиссия) функционирует с января 2016 года как элемент системы контроля со стороны Минюста за деятельностью государственных регистраторов при исполнении ими обязанностей, в том числе по внесению в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (Реестр) сведений о правах на недвижимость и их обременениях.

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