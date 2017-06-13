Тема номера: Недвижимость
Вещные ценности
Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации принимает решения о доле вещных прав, подменяя собой органы правосудия
Максим Колтунов
Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины (Комиссия по рассмотрению жалоб, Комиссия) функционирует с января 2016 года как элемент системы контроля со стороны Минюста за деятельностью государственных регистраторов при исполнении ими обязанностей, в том числе по внесению в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (Реестр) сведений о правах на недвижимость и их обременениях.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: