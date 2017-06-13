Недвижимость

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Отрасли практики

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Отрасли практики)

Мажорный клад

Последние нововведения в корпоративном законодательстве выгодны в основном мажоритарным акционерам

Роман Братушка

Специально для «Юридической практики»



Словосочетания «squeeze out» и «sell out» звучат в рассуждениях об усовершенствовании украинского законодательства часто и давно. Эти понятия стали для корпоративных юристов одними из излюбленных наряду с непрямыми исками акционеров и другими механизмами, хорошо известными иностранному праву, которые в нашей стране долгое время не приживались. Начиная с 4 июня с.г., даты вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах» от 23 марта 2017 года (Закон), мы наконец можем говорить о долгожданных нововведениях как о свершившемся факте. Из сугубо теоретической дискуссия превратилась в практическую.

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