Недвижимость

Отрасли практики
Экспертные сомнения
Утверждая положения законопроекта об изменениях процессуальных кодексов, касающихся судебной экспертизы и доказывания, следует учитывать мнение юристов и специалистов других отраслей
Александр Кренец
Процесс реформирования судебной системы бесспорно вызвал необходимость изменения процессуального законодательства. От результатов такого реформирования зависит не только эффективность деятельности судебных институтов. Будут ли вообще воплощены в жизнь идеи, ради которых такие реформы инициированы?
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