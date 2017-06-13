Недвижимость

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Отрасли практики

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Отрасли практики)

Экспертные сомнения

Утверждая положения законопроекта об изменениях процессуальных кодексов, касающихся судебной экспертизы и доказывания, следует учитывать мнение юристов и специалистов других отраслей

Игорь Кравцов ,

Александр Кренец

Специально для «Юридической практики»



Процесс реформирования судебной системы бесспорно вызвал необходимость изменения процессуального законодательства. От результатов такого реформирования зависит не только эффективность деятельности судебных институтов. Будут ли вообще воплощены в жизнь идеи, ради которых такие реформы инициированы?

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