Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Отрасли практики

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Отрасли практики)

Суд отказал судье из Крыма в удовлетворении иска к ВСП

 

ВАСУ не установил нарушений Высшего совета правосудия при принятии решения от 23 февраля 2017 года об увольнении истца с должности судьи Окружного административного суда АРК. Истец просил отменить это решение и обязать ВСП рассмотреть его заявление об увольнении с должности по собственному желанию. ВАСУ отказал в удовлетворении иска и установил, что дисциплинарный проступок, в результате которого истец уволен с должности судьи, связан с его неявкой на работу на протяжении длительного времени без уважительной причины и систематическим пренебрежением обязанностями судьи, а также с подачей истцом заявления в госорган другой страны о рекомендации его кандидатом на должность судьи Арбитражного суда Республики Крым и на должность судьи Двадцать первого арбитражного апелляционного суда до решения вопроса о его увольнении с должности судьи на Украине; привлечение к ответственности состоялось в пределах установленного законом трехлетнего срока.

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№ 24 (1016) от 13/06/17 Текущий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

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