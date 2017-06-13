Недвижимость

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Отрасли практики

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Отрасли практики)

ВАСУ признал противоправными действия госинспекции по вопросам труда

Суд первой инстанции правильно указал, что любые незначительные нарушения порядка проведения проверки со стороны субъекта властных полномочий, которые не повлияли на результаты проверки, не могут служить основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушения законодательства, установленные во время проверки. Но поскольку указанное нарушение порядка проведения мероприятия по осуществлению государственного надзора со стороны инспекции не позволило ответчику приступить к проведению самой проверки, так как он не имел для этого надлежащим образом оформленного документа, такое нарушение порядка проведения проверки не может считаться незначительным и неспособным повлиять на результаты ее проведения. К такому заключению пришел ВАСУ, рассматривая дело по иску ООО «Метизный завод «Шплинт.УА» к территориальной госинспекции по вопросам труда в Днепропетровской области. Суды установили, что направление на проведение проверки субъекта хозяйствования подписано начальником отдела, а не руководителем или заместителем руководителя инспекции, как требует законодательство. ВАСУ признал действия инспекции по проведению внеплановой проверки завода противоправными.

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