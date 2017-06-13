Недвижимость

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Отрасли практики

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Отрасли практики)

Детальный исход

При более детальном нормативном регулировании вопроса обеспечительного приказа данный институт может стать действенным механизмом в ходе рассмотрения конституционных жалоб

Андрей Янчук

Специально для «Юридической практики»



В этой статье проанализируем институт обеспечительного приказа, не предусмотренный в Законе Украины «О Конституционном Суде Украины» от 16 октября 1996 года № 422/96-ВР, но предложенный в проекте Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» № 5336-1 от 17 ноября 2016 года (законопроект № 5336-1).

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