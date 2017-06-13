Недвижимость

Отрасли практики
Зона разрешения
Проблемы, касающиеся обособленного производства в деле о банкротстве, необходимо разрешать законодательным путем — это облегчит работу участников процедуры банкротства и суда
В исковом производстве мы часто встречаем ситуации, когда возникают споры, касающиеся рассмотрения основного требования. Это споры об обеспечении иска, о приостановлении производства, о разъяснении судебного акта, о жалобах на действия государственного или частного исполнителя и т.д. Таких споров немного, и они соответственно не нашли законодательного урегулирования в Хозяйственном процессуальном кодексе (ХПК) Украины.
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