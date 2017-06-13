Недвижимость

Частная практика
Умение оценить
НКРЭКУ согласилась с рекомендацией АМКУ привлечь к оценке активов не только компании «большой четверки»
Похоже, на рынке оценочных услуг назревает определенное оживление. Как известно, еще 24 января с.г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) утвердил рекомендацию № 2-рк в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Нацкомиссия выполнила рекомендацию, отменив свое решение 2015 года. Согласно отмененному решению, только аудиторские фирмы «большой четверки» могли привлекаться энергопоставщиками к независимой оценке активов. Получается, что орган, призванный способствовать конкуренции в сфере энергетики, ограничил ее в сфере оценочных услуг. Как известно, Еврокомиссия с 2011 года уделяет большое внимание конкуренции на данном рынке. Компании с оборотом более 1 млрд евро были обязаны нанимать помимо представителя «четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) еще одного аудитора из числа меньших компаний. Можно сказать, что позиция АМКУ согласуется с европейскими тенденциями.
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