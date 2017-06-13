Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Умение оценить

НКРЭКУ согласилась с рекомендацией АМКУ привлечь к оценке активов не только компании «большой четверки»

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Похоже, на рынке оценочных услуг назревает определенное оживление. Как известно, еще 24 января с.г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) утвердил рекомендацию № 2-рк в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Нацкомиссия выполнила рекомендацию, отменив свое решение 2015 года. Согласно отмененному решению, только аудиторские фирмы «большой четверки» могли привлекаться энергопоставщиками к независимой оценке активов. Получается, что орган, призванный способствовать конкуренции в сфере энергетики, ограничил ее в сфере оценочных услуг. Как известно, Еврокомиссия с 2011 года уделяет большое внимание конкуренции на данном рынке. Компании с оборотом более 1 млрд евро были обязаны нанимать помимо представителя «четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) еще одного аудитора из числа меньших компаний. Можно сказать, что позиция АМКУ согласуется с европейскими тенденциями.

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