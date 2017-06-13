Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

ЮК LeGran.TT предотвратила взыскание простоя с крупного агроэкспортера

Юридическая компания LeGran.TT защитила интересы крупного украинского экспортера сельскохозяйственной продукции в споре по взысканию детеншена (простоя) в рамках сделки по продаже сельхозпродукции на условиях FOB Одесса. Из-за ошибки экспедитора продавца некоторые документы на груз были переданы на судно лишь спустя два с половиной дня после окончания погрузки. Юристы LeGran.TT, ссылаясь на английскую судебную практику, доказали, что затраченное время на ожидание документов должно быть включено в сталийное время, и обосновали отсутствие простоя судна. В результате покупатель отказался от требований по детеншену и спор был урегулирован мирным путем. Дело сопровождал юрист LeGran.TT Данил Христич.

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