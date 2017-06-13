Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Команда Integrites пополнилась новым советником

Новый советник Integrites Викто­рия Фоменко возглавила группу юристов со специализацией в области налогового и таможенного права. Команда будет оказывать услуги по налоговому и таможенному консультированию, оценке налоговых рисков и разработке механизмов их минимизации, сопровождению налоговых споров. Также сфера деятельности команды охватит консультирование по вопросам налогообложения внешнеэкономической деятельности, структурирования бизнеса, в том числе международного, а также консультирование по вопросам налогообложения физических лиц. До присоединения к Integrites Виктория Фоменко работала в компании PWC, а также в международных юридических фирмах Dentons, Beiten Burkhardt, Peterka and Partners.

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