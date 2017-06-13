Недвижимость

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Частная практика

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Частная практика)

Esquires выступает юридическим советником группы ICU

Esquires сопровождает приобретение ООО «КУА «Инвестиционный Капитал Украина», одной из компаний группы ICU, ООО «КУА АПФ «Укрсиб Кэпитал Менеджмент» (группа BNP Paribas). Комплексное юридическое сопровождение включает разработку структуры соглашения, проведение due diligence объекта приобретения, получение разрешения АМКУ, получение согласования НКЦБФР, подготовку документов по трансакции и закрытие сделки. Над проектом работает команда Esquires в составе партнера Артема Сапрыкина, возглавляющего практику банковского и финансового права, рынков капитала, и старшего юриста практики Виты Шкарапуты.

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